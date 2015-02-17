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17 февраля, 11:02

На участке "фиолетовой" ветки метро завершен капитальный ремонт путей

метро ремонтные работы Таганско-Краснопресненская линия

На "сиреневой" ветке метро прошли плановые ремонтные работы

На участке Таганско-Краснопресненской линии метро заменили более 3 тысяч подрельсовых подкладок, около 160 шпал и 22 электросоединителя на стыках контактного рельса, сообщили в пресс-службе столичной подземки.

Кроме того, рабочие сварили около 30 стыков на рельсах. Как пояснили M24.ru в пресс-службе московского метрополитена, благодаря этому пути будут меньше изнашиваться.

В работах участвовали более 500 работников подземки.

Напомним, участок Таганско-Краснопресненской линии от станции "Китай-город" до станции "Пушкинская" был закрыт для проезда в субботу, 14 февраля. Станции возобновили работу 15 февраля, в 5.30.

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"Временное закрытие специально производилось в выходной день, чтобы затронуть минимальное число пассажиров. В центре города имеется большое количество пересадочных станций, поэтому мы создали минимальные неудобства для москвичей и гостей города", – отметил начальник службы пути московского метрополитена Роман Цуканов.

Всего в 2015 году московский метрополитен планирует отремонтировать более 20 участков различных линий. Следующее технологическое "окно" планируется провести в субботу, 28 февраля, на участке Серпуховско-Тимирязевской линии от станции "Чеховская" до станции "Серпуховская".

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