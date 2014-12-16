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16 декабря 2014, 15:13

Самоубийство стало основной причиной гибели людей на рельсах метро

метро гибель самоубийство Владимир Муратов

Фото: m24.ru

Основная причина гибели людей на рельсах в столичном метро - самоубийство, сообщил начальник службы безопасности подземки Владимир Муратов.

"Суициды происходят почти каждый день. Например вчера (15 декабря) человек прыгнул под первый вагон, выбив стекла. Это проблема. Еще и потому, что график сильно задерживается. В Питере, к примеру, человек зашел в тоннель, и движение на полтора часа остановили. Но мы себе такого позволить не можем", - передает слова Муратова корреспондент M24.ru.

При этом ежегодно в московском метро в результате падения на рельсы гибнет около 150 человек.

"Мосгорсправка": Что делать, если упал на рельсы в метро?

Отметим, что 15 декабря на Замоскворецкой линии метро произошел кратковременный сбой в движении поездов. На платформе "Тверской" лежал пассажир, которого сбил поезд.

3 декабря аналогичный случай произошел на Таганско-Краснопресненской линии: на станции "Щукинская" на рельсы упал человек. Чтобы поднять его с путей, потребовалось снять напряжение с контактного рельса.

Кроме того, стало известно, что пассажирка, упавшая под поезд на Серпуховско-Тимирязевской линии в ночь на 24 ноября, пыталась покончить с собой. Женщина выжила, ее госпитализировали с травмой руки и затылочной части.

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