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16 августа 2016, 10:21

Город

В столичной подземке задержали наркоторговца

Фото: Пресс-служба УВД на Московском метрополитене

В столичном метро задержали 40-летнего мужчину, которого подозревают в попытке продать наркотики, сообщает пресс-служба УВД на Московском метрополитене.

Его задержали на станции метро "Кантемировская" при проведении досмотровых мероприятий. При себе у мужчины оказался целлофановый пакет с наркотиками.

Как показала экспертиза, в пакете был героин массой около 150 граммов. Установлено, что наркотики предназначались для последующего сбыта.

Полиция возбудила уголовное дело по статье "Покушение на незаконную торговлю наркотиками". Мужчина задержан.

Ранее на юго-востоке Москвы полицейские изъяли у 22-летнего уроженца Самарской области 18 пакетиков "спайса". Как установили полицейские, обнаруженные наркотики предназначались для сбыта.

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