СКР привлечет к ответственности причастных к аварии в метро чиновников

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Следственный комитет в ходе расследования уголовного дела об аварии в столичном метро установит и привлечет к уголовной ответственности всех причастных к трагедии, от исполнителей до руководителей, заявил официальный представитель СКР Владимир Маркин.

Он отметил, что пока в числе подозреваемых лица, непосредственно выполнявшие работы, пишет "Интерфакс". Однако СКР намерен установить и привлечь к ответственности "абсолютно всех, причастных к этой трагедии, начиная от исполнителей и заканчивая должностными лицами руководящего звена, которые должны были контролировать и обеспечить в полном объеме требования транспортной безопасности московского метрополитена".

Маркин добавил, что в настоящее время подозреваемыми по уголовному делу проходят дорожный мастер службы пути ГУП "Московский метрополитен" Валерий Башкатов и помощник дорожного мастера пути Юрий Гордов. Задержанные уже допрошены. В скором времени следствие планирует предъявить им обвинение и избрать меру пресечения.

Напомним, 15 июля в 8.38 на перегоне между станциями "Парк Победы" и "Славянский бульвар" сошли с рельсов три вагона поезда. Экстренные службы вывели из вагонов 1150 человек, на выходе пассажиров встречали медики.

По данным на 8.00 16 июля, в результате инцидента погибли 22 человека, более 400 пострадали, из них 42 находятся в реанимации. Отметим, что тяжелораненых доставляли в медучреждения по воздуху, всего было совершено 15 вылетов.

Движение поездов по Арбатско-Покровской линии на участке от "Киевской" до "Молодежной" остановлено. Пассажиров развозят 150 компенсационных автобусов.

Причины аварии устанавливаются. По факту аварии возбуждено уголовное дело, которое расследует Следственный комитет. Добавим, что Сергей Собянин поручил комиссии городского правительства по предупреждению ЧС провести независимое расследование аварии на "синей" ветке метро. Также мэр отметил, что "после самого тщательного расследования ЧП последуют не только увольнения, но и уголовные дела против тех, кто виноват в этой трагедии".