Помощь медиков потребовалась 217 пострадавшим при ЧП в метро

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За медицинской помощью в столичные больницы обратились 217 человек, которые пострадали в результате крушения поезда на Арбатско-Покровской линии. Из них 36 граждан обратились к врачам накануне, 15 июля, а также минувшей ночью.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в экстренных службах города, часть пострадавших находятся на амбулаторном лечении. В стационаре – 150 человек, из них 56 – в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.

Накануне в тяжелом и крайне тяжелом состоянии находились 63 человека.

По данным на 08.00 16 июля, в результате инцидента погибли 22 человека, более 400 пострадали.

Ранее сообщалось, что пострадавших приняли в 14 московских больницах.

Напомним, в 8.38 на перегоне от "Парка Победы" до "Славянского бульвара" произошла авария. Три вагона поезда, находившегося в туннеле, сошли с рельсов.

По словам официального представителя СК России Владимира Маркина, авария могла произойти из-за неисправности вагона или из-за проседания полотна. "Причин может быть несколько: несрабатывание стрелки, проседание полотна, потому что там параллельно ведутся работы на параллельном участке, будем рассматривать версию неисправности самого вагона и все, которые появятся в ходе расследования", - заявил Маркин.