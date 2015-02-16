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16 февраля, 16:56

Установку стеклянных дверей на платформах метро временно отложили

метро проекты стройкомплекс Москвы платформы двери строительство и реконструкция

Фото: M24.ru/Евгения Смолянская

В настоящее время рассматривается возможность размещения дверей на платформах метро. Об этом сообщил журналистам глава департамента строительства Андрей Бочкарев.

Однако, по его словам, это вопрос перспективы, и отнюдь не ближайшей. Поэтому, пока москвичам не стоит ждать установки платформенных дверей на строящихся станциях, передает корреспондент M24.ru.

Бочкарев пояснил, что есть ряд технологических сложностей, связанных не только с установкой, но и дальнейшей эксплуатацией таких дверей. "Необходимо провести очень четкую работу по синхронизации систем станционного контроля и движущегося поезда, а у нас, к сожалению, еще не на всех линиях курсируют поезда нового поколения", - отметил он.

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Ранее сообщалось, что вдоль платформ в столичном метро появятся стеклянные двери. Их будут ставить на новых станциях подземки. Подобные конструкции защитят пассажиров от падения на рельсы.

Двери на платформе будут одновременно открываться с дверьми вагона. Возможность установки дополнительных ограждений обсуждают при проектировании всех новых станций.

Сюжет: Метро 2020

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