Мнения пассажиров учтут при разработке поездов со сквозным проходом

В московском метро запущен поезд со сквозным проходом

При разработке дизайна поездов со сквозным проходом, которые выйдут на линию в 2017 году, будут учитывать мнения пассажиров, сообщает Агентство "Москва".

Пассажиры смогут сообщить, устраивает ли их ширина дверного проема, высота кресел, а также высказать мнение о том, нужны ли в составе складывающиеся сиденья.

В 2017 году в столичном метрополитене появятся 92 состава со сквозными проходами. Они будут курсировать по Таганско-Краснопресненской линии.

Напомним, в России впервые запущен поезд с полностью сквозным проходом для пассажиров. Состав курсирует на серой ветке столичного метро.

Он имеет дополнительное пространство и сможет перевозить на 15% больше людей. Каждый вагон поезда вмещает до 330 пассажиров, количество сидячих мест - 40. В головных вагонах есть специальные места для инвалидных и детских колясок.

Новый поезд поможет решить проблемы с "зацеперами" за счет конструктивных особенностей состава. В составе будут использоваться прицепные немоторные вагоны, снижающие вес и повышающие экономичность и энергоэффективность поезда.