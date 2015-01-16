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16 января 2015, 19:08

Мнения пассажиров учтут при разработке поездов со сквозным проходом

метро проекты пассажиры вагоны сквозной поезд

В московском метро запущен поезд со сквозным проходом

При разработке дизайна поездов со сквозным проходом, которые выйдут на линию в 2017 году, будут учитывать мнения пассажиров, сообщает Агентство "Москва".

Пассажиры смогут сообщить, устраивает ли их ширина дверного проема, высота кресел, а также высказать мнение о том, нужны ли в составе складывающиеся сиденья.

В 2017 году в столичном метрополитене появятся 92 состава со сквозными проходами. Они будут курсировать по Таганско-Краснопресненской линии.

Напомним, в России впервые запущен поезд с полностью сквозным проходом для пассажиров. Состав курсирует на серой ветке столичного метро.

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Он имеет дополнительное пространство и сможет перевозить на 15% больше людей. Каждый вагон поезда вмещает до 330 пассажиров, количество сидячих мест - 40. В головных вагонах есть специальные места для инвалидных и детских колясок.

Новый поезд поможет решить проблемы с "зацеперами" за счет конструктивных особенностей состава. В составе будут использоваться прицепные немоторные вагоны, снижающие вес и повышающие экономичность и энергоэффективность поезда.

Сюжет: Метро 2020

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