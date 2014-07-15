Все пострадавшие из сошедшего с рельсов вагона метро деблокированы

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Из искореженного вагона московского метро, сошедшего с рельсов утром во вторник, были извлечены все пострадавшие. Об этом заявил на селекторном совещании в МЧС заммэра Москвы Виктор Бирюков, сообщает Агентство "Москва".
По словам главы МЧС Владимира Пучкова, на месте ЧП завершился этап аварийно-спасательных работ. На окончание восстановительных мероприятий Пучков отвел не более 30 часов.
Напомним, в утренний час пик во вторник, 15 июля, на перегоне между станциями "Парк Победы" и "Славянский бульвар" с рельс сошли три вагона. По последним данным, в результате ЧП погиб 21 человек, пострадали около 400, 42 из них находятся в реанимации.
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Ограничения движения автомобилей по Кутузовскому проспекту будут действовать до 22.00.
Бесплатные и автобусы от станции "Киевская" до станции "Молодежная":На м. Киевская Арбатско-Покровской ("синяя" ветка) на ул. Большая ДорогомиловскаяНа м. "Молодежная" автобусы останавливаются у западного вестибюля (выход в город к улице Оршанская)На м. "Славянский бульвар" остановка маршрутов "М" находится на выходе на Кутузовский проспект На м. "Кунцевская" компенсационные маршруты отправляются от выхода метро на Костанаевскую улицу
Узнать компенсационные маршруты можно по горящим на автобусе световым индикаторам с буквой "М".
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