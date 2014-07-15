Все пострадавшие из сошедшего с рельсов вагона метро деблокированы

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Из искореженного вагона московского метро, сошедшего с рельсов утром во вторник, были извлечены все пострадавшие. Об этом заявил на селекторном совещании в МЧС заммэра Москвы Виктор Бирюков, сообщает Агентство "Москва".

По словам главы МЧС Владимира Пучкова, на месте ЧП завершился этап аварийно-спасательных работ. На окончание восстановительных мероприятий Пучков отвел не более 30 часов.

Напомним, в утренний час пик во вторник, 15 июля, на перегоне между станциями "Парк Победы" и "Славянский бульвар" с рельс сошли три вагона. По последним данным, в результате ЧП погиб 21 человек, пострадали около 400, 42 из них находятся в реанимации.