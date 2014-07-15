К станции метро "Парк Победы" начали приносить цветы

Фото: M24.ru

Люди начали приносить цветы к станции метро "Парк Победы", где во вторник утром произошла крупная авария, сообщает МИА "Россия сегодня".

Напомним, в 8.38 на перегоне от "Парка Победы" до "Славянского бульвара" три вагона поезда, находившегося в туннеле, сошли с рельсов.

По последним данным, в результате аварии погиб 21 человек и около 400 человек пострадали, из них за медпомощью обратились 150. В списке пострадавших, опубликованном департаментом здравоохранения, значится 121 человек.





Ранее M24.ru сообщало, что движение поездов на участке Арбатско-Покровской линии от станции метро "Киевская" до "Молодежной" закрыто в обоих направлениях. Станции "Киевская" и "Молодежная" работают на вход и выход пассажиров, станции "Парк Победы", "Славянский бульвар" и "Кунцевская" закрыты для входа и выхода.

Для пассажиров запущены 150 бесплатных автобусов, еще 50 находятся в резерве. Они курсируют с остановками у станций "Молодежная", "Кунцевская", "Славянский бульвар", "Парк Победы" и "Киевская".

По предварительной версии авария могла произойти из-за проседания полотна, неисправности вагона и несрабатывания стрелки на путях.