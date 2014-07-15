"Стрелок из метро" направлен на лечение в психиатрический стационар

Дмитрий Паршин. Фото: ИТАР-ТАСС

Черемушкинский суд Москвы отправил на принудительное лечение в психиатрический стационар Дмитрия Паршина, задержанного за стрельбу в метро, сообщает МИА "Россия сегодня".

Как рассказали агентству в пресс-службе суда, такое решение суд принял 15 июля по ходатайству следствия.

Напомним, инцидент произошел в ноябре 2013 года на Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро. У 30-летнего уроженца Дагестана Хашима Латипова произошел конфликт с двумя другими пассажирами подземки, в результате чего приезжий получил ранения из травматического пистолета.

Подозреваемые в совершении преступления - Дмитрий Паршин и его 15-летний сын Андрей были задержаны 21 января.

Дома у Паршина правоохранительные органы обнаружили и изъяли три единицы огнестрельного оружия, около 4 килограммов марихуаны, а также более ста патронов как для стрельбы из боевого, так и травматического оружия.