В Риме из-за падения трубы было приостановлено движение метро

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Прокуратура Рима завела следственное дело по факту остановки движения по линии "А" столичного метрополитена. Сбой в движении поездов произошел во вторник утром из-за падения 5-метровой водопроводной трубы, которая ударила в окно машиниста состава, сообщает МИА "Россия сегодня".

Движение на линии "А" было восстановлено через два часа, после выяснения всех обстоятельств происшествия. В результате аварии никто из пассажиров не пострадал. Сбой в движении одной из двух линий римского метро парализовал движение транспорта в ряде районов города.

По данным ведущей ассоциации Италии по защите прав потребителей Codacons, ущерб, нанесенный Риму сбоем в работе метро, составляет как минимум 50 миллионов евро.

Напомним, в Москве в 8.38 на перегоне от "Парка Победы" до "Славянского бульвара" произошла авария. По предварительным данным, упало напряжение, в результате чего сработала сигнализация в метро. В итоге три вагона поезда, находившегося в туннеле, сошли с рельсов.

По последним данным, погибли 20 человек, пострадали около 400 человек, из них за медпомощью обратились 150.