Дело об аварии в метро передано в центральный аппарат СКР

На Арбатско-Покровской линии метро с рельсов сошли вагоны поезда

Уголовное дело, возбужденное по факту аварии в метро, будет расследоваться в центральном аппарате Следственного комитета, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителя ведомства Владимира Маркина.

Он отметил, что изначально дело было возбуждено следственными органами Следственного комитета по Москве.

По словам Маркина, работа метрополитена на этом участке Арбатско-Покровской линии будет возобновлена после завершения следственных действий и аварийно-восстановительных мероприятий.

Кроме этого, президент Путин после заслушивания докладов мэра Москвы, главы МЧС, министра внутренних дел и главы Минздрава дал указания главе Следственного комитета Бастрыкину провести необходимые следственные действия и возбудить уголовное дело по факту катастрофы, приведшей к гибели людей. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства.

По данным МЧС, количество погибших в аварии на "синей" ветке столичного метро увеличилось до 20 человек.

Пострадавшими числятся более 160 человек, 129 из них госпитализированы.

В искореженном вагоне еще остались люди, спасатели пытаются их достать. Всего, по данным столичных спасателей, из перегона метро было эвакуированы порядка 1150 человек.

Напомним, в 8.38 на перегоне от "Парка Победы" до "Славянского бульвара" произошла авария. По предварительным данным, упало напряжение, в результате чего сработала сигнализация в метро. В итоге три вагона поезда, находившегося в туннеле, сошли с рельсов.

По последним данным, пострадали около 400 человек, из них за медпомощью обратились 150. Пассажиров из сошедшего с рельсов поезда эвакуировали на поверхность.

Движение поездов на участке от "Киевской" до "Молодежной" остановлено. Развоз пассажиров осуществляется при помощи компенсационных автобусов. Кроме того, три компании официального такси объявили о бесплатном развозе пассажиров в связи с аварией. На месте инцидента работают ремонтные бригады. Прокуратура проводит проверку и устанавливает все обстоятельства произошедшего.