16 июля объявлено днем траура по погибшим при ЧП в метро - мэр Москвы

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Среда, 16 июля, объявлена в Москве днем траура в связи с гибелью людей в аварии на Арбатско-Покровской линии метро. Об этом журналистам сообщил Сергей Собянин.

"В связи с масштабом трагедии завтра в Москве объявляется траур", - сказал мэр Москвы. По предварительным данным, жертвами трагедии стали 20 человек. В день траура в городе будут приспущены государственные флаги на домах и объектах органов государственной власти, местного самоуправления и других госучреждений. Кроме того, в Москве будут отменены развлекательно-концертные мероприятия и спортивные соревнования. Теле- и радио- компании самостоятельно решают о внесении изменений в сетку вещания.

Сергей Собянин добавил, что работы по восстановлению на "синей" ветке метро займут 1,5 - 2 суток. "В этот период будет организовано наземное движение общественного транспорта на двух перегонах, которые будут закрыты", - отметил мэр Москвы. По его словам, виновные в аварии в метро будут не только уволены, но и привлечены к уголовной ответственности. "После тщательного расследования последуют не только увольнения, но и уголовные дела против тех, кто виноват в этой трагедии", - сказал Сергей Собянин.

Напомним, в 8.38 на перегоне от "Парка Победы" до "Славянского бульвара" произошла авария. По предварительным данным, упало напряжение, в результате чего сработала сигнализация в метро. В итоге три вагона поезда, находившегося в туннеле, сошли с рельсов.

По последним данным, пострадали около 400 человек, из них за медпомощью обратились 150. Пассажиров из сошедшего с рельсов поезда эвакуировали на поверхность.

Движение поездов на участке от "Киевской" до "Молодежной" остановлено. Развоз пассажиров осуществляется при помощи компенсационных автобусов. Кроме того, три компании официального такси объявили о бесплатном развозе пассажиров в связи с аварией. На месте инцидента работают ремонтные бригады. Прокуратура проводит проверку и устанавливает все обстоятельства произошедшего.