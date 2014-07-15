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15 июля 2014, 09:51

От "Киевской" до "Молодежной" запустили компенсационные автобусы

метро транспорт наземный транспорт инциденты столичное метро авария

Фото: M24.ru

От станции "Киевская" до "Молодежной" Арбатско-Покровской линии метро запустили 66 компенсационных автобусов. "Мосгортранс" организовал перевозку пассажиров, которые не могут воспользоваться метро из-за сбоя, сообщает пресс-служба департамента транспорта.

Как сообщает пресс-служба метрополитена, станции "Славянский бульвар" и "Парк Победы" закрыты на вход. На месте аварии продолжаются восстановительные работы, трудятся ремонтные бригады.

Один из пассажиров рассказал "Интерфаксу", что около часа после аварии люди сидели в вагонах сошедшего с рельсов поезда, а затем их по путям вывели на станцию. Задымления в туннеле, по его словам, не было.

Напомним, в 8.38 на перегоне от "Парка Победы" до "Славянского бульвара" произошла авария. По предварительным данным, упало напряжение, в результате чего сработала сигнализация в метро. В итоге три вагона поезда, находившегося в туннеле, сошли с рельсов.

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Людей из застрявшего в 200 метрах от станции "Славянский бульвар" состава выводят на поверхность. По предварительным данным, из туннеля уже выведены 189 человек, эвакуация продолжается. Известно более чем о 50 пострадавших.

Департамент транспорта обращается с просьбой к пассажирам выбирать альтернативные маршруты следования и воспользоваться пересадками на станции Филевской линии.

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Сюжет: ЧП на Арбатско-Покровской линии метро

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