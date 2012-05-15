Московскому метро исполнилось 77 лет

Московский метрополитен отмечает сегодня 77-летие.

"15 мая 1935 года - ровно в 7 часов утра началось регулярное движение поездов по первому участку Московского метрополитена. 13 станций были открыты для всеобщего пользования. Движение началось от станции "Сокольники" до станции "Парк культуры" с ответвлением от станции "Охотный ряд" до станции "Смоленская". Протяженность первой очереди Московского метрополитена составила 11,2 км", - сообщает сайт столичного метрополитена.

Сегодня во всех кассах метрополитена можно будет приобрести праздничные коллекционные проездные билеты. В течение всего дня в метро будут звучать популярные песни о метро и Москве: "42 минуты под землей", "Песня старого извозчика", "Моя Москва", "Я иду, шагаю по Москве", "Александра", "Ах, Арбат, мой Арбат". Также пассажиры узнают интересные факты из истории московского метро, услышат поздравления с праздником. На Сокольнической линии названия станций будут объявлять популярные артисты театра и кино, сообщает Вести.Ру.

В честь дня рождения по Арбатско-Покровской линии уже курсирует фирменный поезд "Акварель" с обновленной экспозицией - репродукциями картин из Третьяковской галереи. Специалисты музея отобрали из фонда 35 акварельных рисунков. Пассажиры смогут увидеть работы знаменитых художников эпохи модерна - Карла Брюллова и Михаила Врубеля, акварели лидеров русского авангарда, в том числе - Александра Дейнеки, который является автором эскизов к знаменитым мозаикам на станции "Маяковская".

В честь дня рождения метрополитена в ночь с 18 на 19 мая на станции "Кропоткинская" впервые пройдет концерт известных певческих коллективов. На нем выступят Академический большой хор РГГУ под управлением Бориса Тараканова, популярная вокальная группа "Бродвей" под руководством Антона Иванова, лауреаты международных вокальных конкурсов Ирина Сакне и Наталья Кириллова, а также народный артист СССР, актер театра и кино Александр Пятков.