"Улица Подбельского" станет "Бульваром Рокоссовского" к 1 сентября

Фото: ИТАР-ТАСС
Станцию метро "Улица Подбельского" Сокольнической линии метро переименуют в "Бульвар Рокоссовского" к 1 сентября, передает пресс-служба департамента транспорта.
Ссылки по теме
По данным ведомства, к этому сроку новое название будет указано во всех навигационных материалах, на станциях и в поездах. Стартовал процесс в середине июля, работы по переименованию станции проводятся в ночное время и не отражаются на графике движения поездов.
Ранее переименовать "Улицу Подбельского" в "Бульвар Рокоссовского" предложил Сергей Собянин, смена названия приурочена к 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, станция находится в непосредственной близости от бульвара Маршала Рокоссовского.
История вопросаСтанция "Улица Подбельского", открывшаяся в 1990 году, получила свое наименование по одноименной улице, где расположены ее наземные вестибюли. Однако уже в 1994 году улицу переименовали в Ивантеевскую, после чего название станции перестало соответствовать существующей "наземной" топонимике.
Новое название присвоено станции в связи с ее расположением в непосредственной близости от одноименной улицы и в память о выдающемся полководце Великой Отечественной войны, маршале Советского Союза Константине Рокоссовском.