"Улица Подбельского" станет "Бульваром Рокоссовского" к 1 сентября

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Станцию метро "Улица Подбельского" Сокольнической линии метро переименуют в "Бульвар Рокоссовского" к 1 сентября, передает пресс-служба департамента транспорта.

По данным ведомства, к этому сроку новое название будет указано во всех навигационных материалах, на станциях и в поездах. Стартовал процесс в середине июля, работы по переименованию станции проводятся в ночное время и не отражаются на графике движения поездов.

Ранее переименовать "Улицу Подбельского" в "Бульвар Рокоссовского" предложил Сергей Собянин, смена названия приурочена к 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, станция находится в непосредственной близости от бульвара Маршала Рокоссовского.