"Стрелка из метро" могут отправить в психбольницу

Дмитрий Паршин. Фото: ИТАР-ТАСС

Следствие будут просить Черемушкинский суд Москвы направить Дмитрия Паршина, задержанного за стрельбу в московской подземке, на принудительное лечение, сообщает МИА "Россия сегодня".

"Следствие ходатайствует о переводе Паршина на принудительное лечение в специализированное психиатрическое учреждение, ходатайство будет рассматривать Черемушкинский суд. Сейчас Паршина признают как лицо, нуждающееся в принудительном лечении, поскольку он находится в так называемом "реактивном" состоянии. Когда его выведут из него, тогда можно будет определить, вменяем он или нет", - сказал адвокат обвиняемого Андрей Фокин.

Напомним, инцидент произошел в ноябре 2013 года на Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро. У 30-летнего уроженца Дагестана Хашима Латипова произошел конфликт с двумя другими пассажирами подземки, в результате чего приезжий получил ранения из травматического пистолета.

Подозреваемые в совершении преступления - Дмитрий Паршин и его 15-летний сын Андрей были задержаны 21 января.

Дома у Паршина правоохранительные органы обнаружили и изъяли три единицы огнестрельного оружия, около 4 килограммов марихуаны, а также более ста патронов как для стрельбы из боевого, так и травматического оружия.