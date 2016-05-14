Ночную оперу на "Кропоткинской" посетили 800 человек

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Более 800 человек посетили ночной оперный концерт, на станции метро "Кропоткинская" Сокольнической линии метро, передает Агентство "Москва" со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутов.

"Метрополитен сегодня не только транспортная система, которая перевозит более 8 миллионов пассажиров каждый день - это еще и место различных культурных мероприятий. Сегодня более 800 человек посетят ночной концерт, который мы организовали совместно с ведущими оперными коллективами Москвы и России", – сказал он.

Как отметил начальник подземки Дмитрий Пегов, станция была выбрана из-за того, что в нее удалось вместить всех гостей и музыкантов. "Кроме того, это мероприятие посвящено 81-летию Московского метрополитена", – добавил он.

На станции была исполнена опера итальянского композитора Масканьи "Сельская честь". Музыкальным организатором выступил Академический большой хор РГГУ, опера исполнялась под аккомпанемент Государственного президентского оркестра. В концерте приняли участие солисты Датской королевской оперы, Большого театра России, музыкального театра "Новая опера", и хоровые коллективы из нескольких регионов страны.

В честь мероприятия метрополитен выпустил 500 тысяч билетов на две поездки со специальным дизайном, посвященным ночному концерту.