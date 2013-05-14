Вместо акции "Ночь в метро" по подземке пустят ретро-поезд

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Субботник в метро, который департамент культуры планировал проводить совместно с московским метрополитеном в ночь с15 по 16 мая, не состоится из-за соображений безопасности. Вместо него пройдут более традиционные мероприятия — по Сокольнической линии метро пустят ретро-поезд с артистами и музыкантами, рассказали М24.ru в департаменте культуры Москвы.

В ретро-поезде артисты исполнят музыкальные номера в стиле 30-х и 40-х годов, сообщает пресс-служба.

На эскалаторах можно будет услышать аудио-поздравления от Михаила Ширвиндта, Игоря Костолевского, Полины Кутеповой и Светланы Немоляевой.

Ранее глава департамента культуры столицы Сергей Капков сообщал М24.ru, что 15 мая планируется акция "Ночь в метро". Обсуждалось, что москвичи зайдут в подземку ночью, с 01:00 до 05:30 и помогут убрать метрополитен.

Эксперт организации "Город и транспорт" Владимир Свириденков сказал, что субботник могли отменить из-за юридических причин — отсутствия документации, регламентирующей деятельность посторонних граждан в ночное время в метрополитене.

По мнению главного технолога международной ассоциации "Метро" Вячеслава Курышева, посторонние люди на режимном объекте — это всегда риск для безопасности пассажиров. "Метро — это место повышенной опасности, любой посторонний человек — нарушение регламента. Для того, чтобы зайти в тоннель, нужно пройти инструктаж и работать с напарником. А случайный человек может нажать на какую-нибудь кнопку или еще что-то задеть", — отметил Курышев.

Помощь волонтеров нужна только для чистки вестибюлей, потому что скульптуры и барельефы чистят специалисты, а тоннели моет специальный поезд, который оборудован системой для поливки, сказал директор филиала ОАО ЦНИИС "Научно-исследовательский центр "Тоннели и метрополитены" Евгений Щекудов.

Отметим, что до ранее акцию уже переносили — изначально ее планировали на 24 апреля.

Московский метрополитен 15 мая отметит свой 78 день рождения — в этот день 1935 года по московской подземке проехал первый состав — от станции “Сокольники” до “Парка культуры”.

Сейчас по московскому метро ездят такие именные поезда, как "Красная стрела — 75 лет", поезд назван в честь 75-й годовщины первого фирменного поезда Москва — Санкт-Петербург.

Также курсируют поезда "Народный ополченец", в вагонах размещена информация о Великой Отечественной войне, "Курская дуга" — поезд посвящен 60-летию Курской битвы, состав с репродукциями художников "Акварель" и поезда с отрывками из стихов и известных произведений "Поэзия в метро" и "Читающая Москва" соответственно.

Марина Курганская