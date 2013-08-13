Поезда без машинистов запустят на Каховской линии через год

Поезда без машинистов запустят на Каховской линии метро через год

Поезда без машинистов могут запустить в Московском метрополитене уже через год на Каховской линии, сообщил M24.ru первый замначальника службы подвижного состава подземки Дмитрий Дощатов. Для таких составов будет закуплена система автоматического управления движением.

"Первые опытные составы появятся на Каховской линии. Я думаю, это случится через год. Метрополитен разрабатывает технические требования к оборудованию. Будет проведен тендер, по результатам которого определится поставщик", - отметил Дощатов, не уточнив, сколько именно поездов будут оборудованы системой автопилота.

С ноября 2009 года на Арбатско-Покровской линии от "Киевской" до "Строгино" поездами управляет только один машинист, без помощника. Это стало возможно благодаря установке локомотивной сигнализации с автоматическим регулированием скорости. В дальнейшем поезда будут управляться в "одно лицо" на всей линии, заявил Дощатов. Поезда совсем без машинистов уже пытались внедрять в столичной "подземке" в конце восьмидесятых годов: некоторое время они курсировали по Калининской линии. Однако машинисты все-таки сидели в кабине на случай возникновения нештатной ситуации. Тогда эксперимент "свернули", так как оборудование того времени не справлялось с пассажиропотоком, однако несколько лет назад подземка снова заговорила о запуске поездов без машинистов. За рубежом система автоведения действует на некоторых линиях метро в Лондоне, Париже, Барселоне, Нюрнберге, Сеуле, Шанхае и других городах. В метро Копенгагена, состоящем, правда, всего из двух "веток", все поезда ходят без машинистов.

Составы с автопилотом оборудованы специальными бортовыми компьютерами, в которые закладываются параметры движения состава: по какому маршруту ехать и с какой скоростью, когда останавливаться и сколько стоять на станции. Также программа знает, что должен делать поезд при нештатной ситуации: столкновении, сходе с рельс, возгорании, открытии дверей в тоннеле. Все параметры работы системы контролируются из диспетчерского центра. Там сидят операторы, которые анализируют информацию, поступающую с бортовых компьютеров, и могут при необходимости давать команды "автопилоту". В тоннелях метро также устанавливаются специальные датчики, которые передают данные о расположении поезда и впереди идущих составов.

В 2005 году парижское метро подписало с компанией Siemens контракт стоимостью €30,8 млн (1,35 млрд рублей) на внедрение системы автоведения на Первой линии, в том числе установку специального оборудования на 49 поездах. Первая линия – старейшая и самая загруженная в парижском метро. Ее протяженность составляет 16,5 км и 25 станций, пассажиропоток – 725 тыс. пассажиров в день. Однако, по словам экспертов, опираясь на зарубежный опыт, сложно сказать, сколько будет потрачено на систему автопилота в московском метро. "Везде свои расценки. Разные метрополитены закупают разное оборудование в зависимости от загруженности линий", - рассуждает эксперта центра Probok.net Александр Чекмарев. "В любом случае система окупится, хотя бы потому, что фонд оплаты труда – одна из основных статей расхода метрополитена", - говорит в свою очередь эксперт организации "Город и транспорт" Владимир Свириденков. Заметим, что в том же Париже во время введения системы автопилота профсоюзы добились, чтобы никого из машинистов не уволили: людей перевели на другие линии или оставили в метро на других специальностях.

Каховская линия – самая короткая в московском метро, на ней всего три станции, ежедневный пассажиропоток составляет около 80 тысяч человек. По словами председателя независимого Союза работников метрополитена Светланы Разиной, минимальная зарплата машиниста - 47 тысяч рублей, максимальная - 85 тысяч. Таким образом, средний оклад - примерно 66 тысяч рублей. При этом на Каховской линии работает всего несколько машинистов - менее 10, говорит Разина. Свириденков добавил, что на такой короткой "ветке" логично отрабатывать новые технические решения и алгоритмы управления. В целом московское метро – второе по загруженности в мире после токийского, его ежегодный пассажиропоток составляет 2,4 млрд человек. Однако, по словам Чекмарева, поезда без машинистов в состоянии работать при таких нагрузках.

Система автопилота увеличивает надежность пассажирских перевозок, поскольку практически исключает человеческий фактор, отметил Свириденков. "Машинист - не робот, он может пропустить что-то, плохо себя чувствовать, и поедет не так, как надо. Компьютер будет более точно следовать заложенной программе движения. Например, если поезд отклонился от графика движения на несколько секунд, он должен ускоряться на одних перегонах или замедляться на других, чтобы снова войти в нормальный режим. Это легче сделать с помощью компьютера", - говорит Свириденков. За рубежом пассажиры не боятся ездить на поездах без машинистов, утверждает эксперт: опасения бывают только в первую неделю, потом люди убеждаются, что система работает нормально.

Чекмарев заметил, что за рубежом при оборудовании линий системой автопилота на станциях устанавливаются платформенные двери. "Система автоведения позволяет всегда одинаково точно останавливать состав на станции, поэтому наличие платформенных дверей не ухудшает скорость погрузки пассажиров и пропускную способность", - говорит Чекмарев. К слову, весной метрополитен объявил, что на Каховской линии поставят платформенные двери. Напомним, до конца 2015 года Московский метрополитен должен построить 61 км новых линий и открыть 30 станций. По словам и.о. главы стройкомлекса Москвы Марата Хуснуллина, по темпам и объемам строительства столичная "подземка" уступает только пекинской.

София Сарджвеладзе