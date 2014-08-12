Движение поездов на участке Замоскворецкой линии восстановлено

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Движение поездов на участке Замоскворецкой линии от станции "Алма-Атинская" до станции "Орехово" восстановлено, сообщили M24.ru на "горячей линии" метро.

Движение на участке было остановлено из-за падения человека на станции "Домодедовская".

"На время приостановки сообщения поездов между станциями "Орехово" и "Алма-Атинская" было организовано движение компенсационных маршрутов с остановкой у станций метро", - уточнили в подземке.

В пресс-службе столичного главка МВД России M24.ru сообщили, что упавший на рельсы человек погиб.

Напомним, что ранее ЧП произошло на "серой" ветке метро. Во вторник днем поезда следовали с увеличенными интервалами - около 10 минут.

По информации департамента транспорта Москвы, это было связано со снижением напряжения в сети - поезда проходили участок со скоростью не более 40 км/час.