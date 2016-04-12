Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

12 апреля 2016, 07:27

В метро задержали мужчину с самодельным пистолетом

метро полиция криминал следствие задержание пистолет

Фото: ТАСС/Зураб Джавахадзе

В столичном метро на станции "Калужская" сотрудники полиции задержали мужчину, у которого при себе оказалось самодельное гладкоствольное оружие, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-секретаря УВД на Московском метрополитене Алексея Мышляева.

"В южном вестибюле станции метро "Калужская" при проведении досмотровых мероприятий сотрудниками УВД на Московском метрополитене задержан 56-летний москвич, у которого при личном досмотре в присутствии понятых был обнаружен и изъят предмет, похожий на пистолет", – говорится в сообщении.

Проведенной экспертизой установлено, что изъятый пистолет изготовлен самодельным способом с применением промышленного оборудования и является самодельным среднествольным гладкоствольным огнестрельным оружием калибра, близкого к 15,5 мм, пригодным для производства отдельных выстрелов.

Задержанному грозит лишение свободы на срок до 4 лет.

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать