В метро задержали мужчину с самодельным пистолетом

Фото: ТАСС/Зураб Джавахадзе

В столичном метро на станции "Калужская" сотрудники полиции задержали мужчину, у которого при себе оказалось самодельное гладкоствольное оружие, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-секретаря УВД на Московском метрополитене Алексея Мышляева.

"В южном вестибюле станции метро "Калужская" при проведении досмотровых мероприятий сотрудниками УВД на Московском метрополитене задержан 56-летний москвич, у которого при личном досмотре в присутствии понятых был обнаружен и изъят предмет, похожий на пистолет", – говорится в сообщении.

Проведенной экспертизой установлено, что изъятый пистолет изготовлен самодельным способом с применением промышленного оборудования и является самодельным среднествольным гладкоствольным огнестрельным оружием калибра, близкого к 15,5 мм, пригодным для производства отдельных выстрелов.

Задержанному грозит лишение свободы на срок до 4 лет.