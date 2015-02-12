Москвичи недовольны работой автобусных турникетов и духотой в метро - дептранс

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Главными недостатками метро москвичи считают загруженность и температуру в вагонах. Таковы данные последнего соцопроса, проведенного столичным департаментом транспорта, сообщили M24.ru в пресс-службе ведомства.

О перегруженности подземки в опросе сообщили 56 процентов респондентов. На недостатки работы климат-контроля в вагонах метро пожаловались 17 процентов респондентов.

Чистотой платформ и вагонов пассажиры метрополитена остались довольны. Кроме того, респонденты положительно оценили скорость движения поездов. Также, по мнению участников анкетирования, с августа по ноябрь в метро повысилось качество доступа в интернет.

"Результаты опросов фактически задают актуальную повестку в сфере пассажирского транспорта – горожане ставят нам задачи, и мы определяем приоритетные направления работы", – отметил заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов.

Основной проблемой наземного транспорта москвичи считают продолжительные интервалы следования. Этот недостаток в опросе отметили 38 процентов респондентов. Кроме того, пассажиры недовольны пробками (14 процентов опрошенных) и заторами при посадке в переднюю дверь из-за турникета (10 процентов ответов).

Из положительных моментов работы наземного транспорта пассажиры отметили чистоту салонов, техническое состояние транспортных средств и комфорт передвижения.

Соцопрос о качестве работы столичного транспорта проводился в два этапа. Первый прошел в августе, второй - в ноябре. В каждом этапе опроса приняли участие более 1600 респондентов. Доля пассажиров, довольных работой столичного транспорта, составила две трети от общего числа опрошенных – и первый, и второй опрос зафиксировали показатель 66 процентов.

Ранее институт Генплана Москвы начал социологическое исследование, которое поможет определить предпочтения москвичей и жителей Подмосковья при выборе транспорта для передвижений по городу. Анкету могут заполнить все желающие.

В опросе учитываются такие критерии, как время в пути, количество пересадок, комфортность использования того или иного вида транспорта. Также изучаются факторы, которые влияют на выбор транспорта горожанами: сезонность, наличие платных парковок, время в пути и цели поездки.

Результаты опроса будут проанализированы и представлены в виде публичного отчета. Проектировщики учтут собранные сведения при выработке предложений по развитию дорожно-транспортной, велосипедной и пешеходной инфраструктуры, упорядочению парковки и системы велопроката.