Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Город

12 февраля, 15:55

Москвичи недовольны работой автобусных турникетов и духотой в метро - дептранс

метро транспорт Максим Ликсутов наземный транспорт соцопросы работа транспорта

Фото: M24.ru/Евгения Смолянская

Главными недостатками метро москвичи считают загруженность и температуру в вагонах. Таковы данные последнего соцопроса, проведенного столичным департаментом транспорта, сообщили M24.ru в пресс-службе ведомства.

О перегруженности подземки в опросе сообщили 56 процентов респондентов. На недостатки работы климат-контроля в вагонах метро пожаловались 17 процентов респондентов.

Чистотой платформ и вагонов пассажиры метрополитена остались довольны. Кроме того, респонденты положительно оценили скорость движения поездов. Также, по мнению участников анкетирования, с августа по ноябрь в метро повысилось качество доступа в интернет.

"Результаты опросов фактически задают актуальную повестку в сфере пассажирского транспорта – горожане ставят нам задачи, и мы определяем приоритетные направления работы", – отметил заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов.

Основной проблемой наземного транспорта москвичи считают продолжительные интервалы следования. Этот недостаток в опросе отметили 38 процентов респондентов. Кроме того, пассажиры недовольны пробками (14 процентов опрошенных) и заторами при посадке в переднюю дверь из-за турникета (10 процентов ответов).

Из положительных моментов работы наземного транспорта пассажиры отметили чистоту салонов, техническое состояние транспортных средств и комфорт передвижения.

Соцопрос о качестве работы столичного транспорта проводился в два этапа. Первый прошел в августе, второй - в ноябре. В каждом этапе опроса приняли участие более 1600 респондентов. Доля пассажиров, довольных работой столичного транспорта, составила две трети от общего числа опрошенных – и первый, и второй опрос зафиксировали показатель 66 процентов.

Ссылки по теме

Ранее институт Генплана Москвы начал социологическое исследование, которое поможет определить предпочтения москвичей и жителей Подмосковья при выборе транспорта для передвижений по городу. Анкету могут заполнить все желающие.

В опросе учитываются такие критерии, как время в пути, количество пересадок, комфортность использования того или иного вида транспорта. Также изучаются факторы, которые влияют на выбор транспорта горожанами: сезонность, наличие платных парковок, время в пути и цели поездки.

Результаты опроса будут проанализированы и представлены в виде публичного отчета. Проектировщики учтут собранные сведения при выработке предложений по развитию дорожно-транспортной, велосипедной и пешеходной инфраструктуры, упорядочению парковки и системы велопроката.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать