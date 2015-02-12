Участок "серой" ветки будет закрыт 28 февраля

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Участок Серпуховско-Тимирязевской линии столичного метро будет закрыт 28 февраля из-за ремонта. Речь идет об участке от станции "Чеховская" до "Серпуховской", куда также входят "Боровицкая" и "Полянка", сообщил начальник службы пути столичной подземки Роман Цуканов.

"В это технологическое окно мы проведем замену подрельсового скрепления, замену подрельсового основания и переход к бесстыковому пути",- приводит слова Цуканова корреспондент M24.ru.

Напомним, 14 февраля на день закроют и участок Таганско-Краснопресненской линии внутри кольца. С связи с капремонтом путей не будут работать станции "Пушкинская" и "Кузнецкий мост", а "Китай-Город" будет работать только для проезда по "оранжевой" ветке, сообщает пресс-служба столичного метрополитена.

В ходе работ будут заменены рельсы, шпалы и другие элементы пути. В связи с этим в субботу поезда на "фиолетовой" линии будут ходить только на участках от станции "Планерная" до станции "Баррикадная" и от "Таганской" до "Жулебино".

Закрытие станций метро в 2015 году

Пассажиры смогут воспользоваться другими близлежащими станциями метро, а также пересадками на Кольцевую линию. Пересадки на "Баррикадной" и "Таганской" будут работать в обычном режиме. А работа трех закрытых станций войдет в обычное русло 15 февраля в 5 часов 30 минут.

Напомним, в 2014 году было проведено пять удлиненных "технологических окон" по 26 часов. Два окна провели внутри кольца Сокольнической линии, два окна – по Замоскворецкой линии и одно окно по Арбатско-Покровской линии.

Отметим, сейчас проходит ремонт на закрытой станции "Бауманская". Его проведут с февраля по декабрь текущего года. Вместо трех эскалаторов там появятся четыре. А работы на станции "Проспект Мира" (кольцевая) начнутся в апреле 2015 года и завершатся в апреле 2016-го. Там также появится четвертый эскалатор.

С апреля 2015 по февраль 2016-го будут ремонтировать станцию "Ботанический сад". Кроме того, с июня 2015 по август 2016-го проведут ремонт станции "Фрунзенская". Вместо трех эскалаторов там будут работать четыре.