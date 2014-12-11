Поиск путей повышения привлекательности общественного транспорта на Урбанфоруме

Фото: m24.ru/Александр Авилов
В пятницу на Мосурбанфоруме пройдет сессия "Мобильный город: как сделать привлекательным общественный транспорт". Как улучшить имидж общественного транспорта? Каким его видам отдать приоритет? Пешеходы и велосипедисты – сколько им нужно места? Максим Ликустов и другие приглашенные эксперты поговорят о том, как переориентировать горожан в сторону общественного транспорта.
Прямую трансляцию смотрите на сайте online.m24.ru, начало в 13.00.
- Когда: 12 декабря
- Кто: Максим Ликсутов и другие эксперты
- Что: поиск решений по повышению привлекательности общественного транспорта
- Кому смотреть: защитникам велосипедного, трамвайного, автобусного и других движений