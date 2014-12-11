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11 декабря 2014, 16:09

В метро не будут использовать кнопки для открытия дверей по требованию

метро график движения пассажиры кнопки

Фото: M24.ru

В столичной подземке не будут использовать технологию открытия дверей по требованию, сообщает Агентство "Москва".

Ранее в московском метро запустили экспериментальный поезд, в котором были установлены кнопки для открытия дверей по требованию. Но, по словам начальника метрополитена Дмитрия Пегова, нажатие кнопок приводило к задержкам поездов на станциях и тормозило график движения.

Кнопки созданы, чтобы экономить электроэнергию, когда вагон едет пустым и на станциях 2-3 пассажира. Машинист включает режим "индивидуального открытия", и пассажир может изнутри или снаружи самостоятельно открыть дверь вагона, нажав на кнопку.

Что появится в московском метро в 2015 году

Напомним, в августе в столичной подземке прошел опрос пассажиров под названием "Метро открытых дверей". Все желающие могли высказать свое мнение о графике движения поездов, работе эскалаторов, билетных касс и сотрудников метро, а также о новых услугах и о том, чего еще не хватает столичному метрополитену.

Участники опроса оставили примерно 4 тысячи сообщений, среди которых самыми популярными были просьбы оборудовать метро туалетами, провести на все линии беспроводной интернет, установить на станциях урны, а в вагонах – кондиционеры.

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