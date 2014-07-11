Стартовали работы по переименованию станции метро "Улица Подбельского"

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Московский метрополитен приступил к работе по переименованию станции "Улица Подбельского" Сокольнической линии в "Бульвар Рокоссовского", сообщает пресс-служба столичной подземки.

Специалисты заменят указатели при входе на станцию и расположенные на путевых стенах. Кроме того, в ближайшее время будет записан новый вариант голосового сообщения, транслируемого в вагонах.

"География работ по фактическому переименованию станции охватывает все линии, где есть пересадка на Сокольническую ветку. Все работы по переименованию станции будут вестись в ночное время и не отразятся на графике движения поездов, поэтому не доставят неудобств пассажирам", - говорится в сообщении.

Ранее о переименовании станции "Улица Подбельского" сообщил Сергей Собянин.

"Мы с советом ветеранов вырабатывали комплекс мероприятий по подготовке к 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Часть мероприятий посвящена увековечению памяти героев войны, великих полководцев, которые защищали Москву и нашу родину. Предложение было по переименованию станции метро "Улица Подбельского" в станцию метро "Бульвар Рокоссовского",- отметил мэр.