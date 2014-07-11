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Москва 24

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11 июля 2014, 09:31

Обходчики московского метро проверяют по 3 км рельсов за ночь

метро уборка эскалаторы ночная работа

Что происходит ночью в московском метрополитене

По ночам в столичном метрополитене полным ходом идут работы. Каждый обходчик должен проверить за смену около 3 км рельсов, сообщает телеканал "Москва 24".

Для того, чтобы привести в порядок пути и станцию, у работников подземки есть только четыре часа. Обходчики проверяют рельсы и с ювелирной аккуратностью приводят в порядок насыпь.

Фото: Агентство "Москва"

Заменой изношенных участков и косметическим ремонтом контактного рельса занимается хозяйственный поезд. Делается это для того, чтобы избежать короткого замыкания.

Между тем на платформе активизируется клининговая служба. Тщательно вычищаются и механизмы наверху. Пока эскалаторы не работают, уборщики чистят ступени изнутри. Грязь обычно выносят целыми ведрами.

Фото: Агентство "Москва"

Домой ночная смена отправляется за 15 минут до того, как в подземке появляются первые пассажиры.

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