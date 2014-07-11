К 2020 году электрички будут ходить с интервалом в 3 минуты

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К 2020 году железная дорога начнет работать в режиме метро, и электрички будут ходить с интервалом в 3 минуты, сообщил на пресс-конференции глава столичного Стройкомплекса Марат Хуснуллин. К этому времени в столице построят 250 км железнодорожных путей, в том числе 54 км МКЖД.

По мнению властей, одним из основных факторов, сдерживающих развитие города, является перегруженность транспортной инфраструктуры. Так, по личному транспорту она перегружена на 40%, а по метрополитену - на 20%. Кроме того, в Москве один из самых высоких в мире показателей среднего времени в пути - 66 минут. Всего на минуту больше у Токио, при этом следующий за российской столицей Пекин имеет результат почти на 15 минут меньше. Также, по данным департамента транспорта, каждый пятый житель Москвы тратит на дорогу больше 3 часов в день.

Дублер Кутузовского проспекта начнут строить в 2015 году

В прошлом году в городе было построено более 82 километров дорог. По сравнению с показателем 2010 года эта цифра выросла более чем в четыре раза. Кроме того, в этом году планируется построить еще 84 километра новых дорог. Хуснуллин отметил, что для облегчения дорожной ситуации в 2015 году могут начать строительство северного дубликата Кутузовского проспекта. Закончить работы планируют к 2018 году.

Чиновник рассказал, что планируется и реконструкция заброшенных территорий и промзон. Их общая площадь составляет 18 тысяч гектаров, 4 тысячи подлежат реорганизации без сохранения функции промзоны и 7,8 тысячи - с сохранением функции. В рамках реконструкции будут возрождены заброшенные территории, а также благоустроены территории вдоль Малого кольца Московской железной дороги. Благодаря этому планируется перевести рабочие места из центра города на периферию. На данный момент градостроительные решения приняты по 16 промышленным зонам.

Кроме того, на прибрежных территориях Москвы-реки будет проведено комплексное преобразование в новые общественные пространства. На данный момент для пешеходов обустроены 60 из 220 километров набережных.

Развитие ТПУ до 2020 года

Также в рамках развития Московского метрополитена до 2016 года планируется построить 33 станции метро и 9 депо, общая протяженность линий составит свыше 62 километров. При этом за 2011-2013 годы было построено 12 станций и 3 депо длиной более 26 километров.

Хуснуллин добавил, что инвесторам предложат новую схему участия в строительстве транспортно-пересадочных узлов в течение одного-двух месяцев. "Сейчас мы реализуем строительство ТПУ за бюджетные деньги, но уже видим, где смогут участвовать инвесторы", - рассказал он. На строительство ТПУ потребуется порядка 300 млрд рублей, из них 20% - на технологическую часть, которая будет финансироваться за счет бюджета города. Примерный объем инвестиционных вложений может составить порядка 240 млрд рублей.

"Москва в цифрах": Строительство в Новой Москве

Помимо этого, до 2017 года планируется увеличить протяженность улично-дорожной сети столицы до 443 километров, а также создать 95 внеуличных пешеходных переходов и 158 искусственных объектов.

Затрагивая вопрос присоединенных территорий, Хуснуллин рассказал, что момента присоединения в эксплуатацию ввели свыше 2 миллионов квадратной метров недвижимости. Кроме того, было создано более 30 тысяч рабочих мест, а также построено 18 социальных объектов. До 2016 года планируется построить 60 километров дорог, а до конца следующего года 6,5 километров метро, 3 станции, 1 депо и ТПУ в Саларьево.

Предполагается также, что в ближайшие годы фонд новой застройки на присоединенных территориях составит 100 миллионов квадратных метров недвижимости. "Наш принцип - максимальная плотность застройки у транспортных магистралей", - заявил заммэра по градостроительной политике и строительству. Кроме того, планируется, что население в Новой Москве вырастет до полутора миллионов человек, а количество рабочих мест - до миллиона.