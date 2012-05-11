Обзор московских газет: 11 мая

Власти Москвы намерены увеличить штраф за распитие пива в общественных местах до тысячи рублей. Такие меры предусмотрены в "Стратегии развития Москвы до 2025 года". Помимо этого планируется в десять раз уменьшить количество точек по продаже алкоголя (на 20 процентов ежегодно). "Вечерняя Москва"

Столичные власти приняли решение существенно снизить среди городских чиновников число "чайников" в сфере информационных технологий. С этой целью мэрия Москвы потратит почти 10 млн рублей на разработку методики повышения IT-квалификации для госслужащих. Первыми ее на себе испытают работники сферы ЖКХ и социальной политики. Об этом рассказала "Известиям" пресс-секретарь московского департамента информтехнологий Елена Новикова. "Известия"

Столичное метро в ближайшие годы будут строить рекордными даже для советских времен темпами. В соответствии с утвержденным накануне 77-летия метрополитена планом, за 8 лет будет построено более 150 км линий, около 70 станций, а также 5 новых электродепо – это приблизительно равняется всему, что было построено за первые 30 лет существования метрополитена в Москве. Так, к 2020 году метро придет в Коммунарку, Кожухово и на север Дмитровского шоссе. "Московские новости"

В московском регионе врачи и ветеринары зафиксировали небывалый всплеск активности клещей. Пострадавших от укусов насекомых в этом году в два раза больше, чем прошлой весной. Столичные больницы и поликлиники едва успевают принимать пациентов. Врачи рекомендуют москвичам быть внимательнее и воздержаться от посещения лесов и парковых зон. "Московские новости"

В Москве появятся «объекты нетрадиционного озеленения». В список новых городских украшений войдут сады на крышах, альпийские горки и живые изгороди. Об этом "Известиям" сообщил источник в мэрии. Однако реализация проекта и уход за садами в московском климате могут обойтись городу слишком дорого, отмечают эксперты. "Известия"

Оператор "Скартел" (бренд Yota) запустил первую в Москве коммерческую сеть стандарта LTE – мобильной связи четвертого поколения. Без накладок не обошлось: одни абоненты так и не смогли воспользоваться новой техникой, другим не удалось дозвониться до службы техподдержки. "Ведомости"

Часть абонентов МГТС может подключиться к интернету на рекордной для Москвы скорости – 200 Мбит/с. Конкуренты считают ее избыточной. Услуги доступны тем абонентам, к чьим квартирам подведены оптоволоконные сети, построенные по новой технологии GPON (гигабитная пассивная оптическая сеть). Таких абонентов сейчас около 100 000 в четырех округах Москвы – Западном, Юго-Западном, Северном и Южном. "Ведомости"

Столичной мэрии удалось договориться с Crocus Nano Electronics (CNE) – совместной компанией ОАО "Роснано" и ведущего разработчика магниторезистивной памяти (MRAM) Crocus Technology о размещении производства на территории бывшего завода "Москвич". Об этом "Известиям" рассказал первый замруководителя столичного департамента науки, промышленной политики и предпринимательства (ДНПиП) Михаил Ан. "Известия"

Желающим и дальше заниматься в Москве наружной рекламой придется раскошелиться. ГУП «Мосгортранс», который сейчас готовится выставить на торги свои почти 5,8 тыс. остановочных павильонов, определил начальную стоимость контракта – она составит чуть меньше 1,5 млрд руб. за три года. Годовая выручка действующего подрядчика "Рекарт 31" не превышает 65 млн руб. "Коммерсантъ"

Как стало известно "Ъ", совладельцы аэропорта Внуково готовы вложить свои средства в строительство второй взлетно-посадочной полосы в Домодедово за 27 млрд руб. При этом они хотят получить в аэропорту земли для создания пассажирского терминала и ТЗК. В результате в Домодедово появится альтернативный аэропортовый оператор, которому государство теоретически может передать и действующую полосу, обесценив активы нынешнего международного аэропорта Домодедово. Более реальной в такой ситуации выглядит и идея консолидации всех трех московских аэропортов, которую развивает Минтранс. "Коммерсантъ"