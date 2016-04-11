Станция "Петровский парк" разгрузит действующую станцию метро "Динамо"

Сергей Собянин осмотрел строительство станции "Петровский парк"

На станции "Петровский парк" Третьего пересадочного контура (ТПК) начались отделочные работы. Ход работ проинспектировал Сергей Собянин.

Станция мелкого заложения "Петровский парк" будет иметь два подземных вестибюля: один обеспечит пересадку на станцию "Динамо", второй – выход на Театральную аллею. Помимо эскалаторов, на станции установят лифты для маломобильных горожан.

"Строительство первого участка Третьего пересадочного контура от "Делового центра" до "Петровского парка" вступает в завершающую стадию. Здесь, на станции "Петровский парк", начинаются отделочные работы", – отметил Сергей Собянин.

Интерьер станции будет выдержан в зелено-белой гамме. Пол украсит гранит, стены – мрамор. Также предусмотрено два ряда колонн.

Станция сможет обслуживать в сутки 240 тысяч пассажиров, а в часы пик – до 24 тысяч человек в час.

На станции метро "Петровский парк" начались отделочные работы

"Петровский парк" снимет нагрузку со станции "Динамо" и улучшит транспортную доступность района "Аэропорт".

В настоящее время уже завершена проходка тоннелей от станции "Ходынское поле" до "Петровского парка". Также закончено строительство левого перегонного тоннеля в сторону станции "Нижняя Масловка". Проходка правого тоннеля выполнена на 38 процентов.

Третий пересадочный контур метро

Ранее m24.ru сообщало, что после запуска участка "Деловой центр" – "Петровский парк" его продлят до "Нижней Масловки". Затем начнут строить отрезок до "Нижегородской" и "Электрозаводской". Далее запустят участок до "Хорошевской" – "Каховской" и, наконец, участок "Каширская" – "Нижегородская". Когда полукольцо замкнется, можно будет по прямой доехать от Некрасовки до Рассказовки.

Общая длина ТПК составит почти 60 километров. На контуре построят 28 станций метро, 17 из них будут пересекаться с существующими радиальными линиями, а семь – с железной дорогой.

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Третий пересадочный контур соединит существующие радиальные и перспективные хордовые линии на расстоянии нескольких километров. После строительства участка "Нижняя Масловка" – "Деловой центр" планируется построить северный участок ТПК до "Авиамоторной". Затем линию продлят до станции "Каширская". Завершат строительство ТПК южный и западный участки от "Каховской" до "Кунцевской".