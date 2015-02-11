Водителей попросили не парковать машины около "Бауманской"

Фото: M24.ru/Александр Авилов

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) просит московских водителей по возможности пользоваться общественным транспортом в районе закрытой станции метро "Бауманская". Паркующиеся у метро машины мешают движению автобусов, отметили в пресс-службе ЦОДД.

Как пояснили в центре, вокруг университета имени Баумана дополнительно обустроили 80 парковочных мест. С учетом 116 мест, которыми университет располагал до закрытия станции метро, сейчас возле Бауманки может разместиться 196 машин.

По нечетной стороне 2-й Бауманской улицы вдоль здания университета обустроен парковочный карман, где машины можно ставить под углом к тротуару. По четной стороне 2-й Бауманской улицы организована парковка параллельно проезжей части.

Также дополнительно организованы стоянки на дублере Рубцовской набережной вдоль лабораторного корпуса Бауманки. Сохранены бесплатные парковочные места в Бригадирском и Госпитальном переулках и на Госпитальной улице.

Отметим, схема движения на улицах, прилегающих к "Бауманской", изменилась в связи с закрытием станции. Так, на улицах Новая Басманная и Новорязанская, где раньше можно было парковаться платно, стоянку запретили. Сократились интервалы движения автобусов и троллейбусов, курсирующих по этим улицам.

На улицах Земляной Вал, Старая Басманная и Спартаковская, по которым следуют автобусы компенсационного маршрута "М", организованы выделенные полосы для общественного транспорта. Парковаться на этих улицах также запрещено.

Станцию "Бауманская" закроют на реконструкцию

Напомним, в воскресенье, 8 февраля, станция метро "Бауманская" закрылась на ремонт. Вновь воспользоваться платформой пассажиры смогут только через 11 месяцев.

В связи с закрытием станции введен бесплатный компенсационный автобусный маршрут "М", а также платный трамвайный маршрут "Б". Этот транспорт курсирует до ближайших станций: "Чкаловская", "Курская", "Электрозаводская", "Комсомольская", "Красносельская", "Красные ворота", "Авиамоторная" и "Китай-город".

Бесплатный автобус "М" курсирует между "Бауманской" и "Курской". Маршрут проходит по Земляному Валу, Старой Басманной, Спартаковской и Бауманской улицам. Ежедневно на линии работает 22 автобуса, интервал составляет не более одной минуты.

Трамвай "Б" курсирует от "Курской" до "Сокольников" с интервалом движения в 5-6 минут. Проезд на нем нужно оплачивать.

Кроме того, сокращен интервал движения наземного транспорта на трех маршрутах: автобуса Т25 и троллейбусов №24 и 88. Схему усиления маршрутов наземного транспорта можно посмотреть здесь.

На трех трамвайных маршрутах – №37, 45 и 50 – в обоих направлениях отменена остановка "Метро "Бауманская".