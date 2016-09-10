Метро в Москве будет работать на час дольше в День города

Столичная подземка будет работать 10 сентября до двух часов ночи, сообщается в официальном микроблоге столичной подземки в Twitter.

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10 сентября Московский метрополитен будет работать на час дольше, до 2 часов ночи! С Днём города! С открытием МЦК! #мосметро

[URLEXTERNAL=http://www.m24.ru/special/dengoroda2016]Чем заняться в День города[/URLEXTERNAL]

Пассажирское движение по Московскому центральному кольцу (МЦК) запустят 10 сентября.

С 10 сентября в течение месяца после открытия пассажирского движения на МЦК можно будет проехать бесплатно. Затем пересадки с кольца на метро или монорельс в течение 90 минут с момента первого прохода через турникет.

Всего на кольце будет 31 транспортно-пересадочный узел, из них 17 соединят с линиями метро, еще 10 – с радиальными железнодорожными ветками. Протяженность МЦК составляет 54 километра, по нему будут курсировать 130 пар поездов с интервалом 5–6 минут в часы пик. Весь подвижной состав оснастят энергосберегающим электрооборудованием.

В ближайшие два года через Московское центральное кольцо планируют построить восемь транзитных пешеходных переходов. А на станциях МЦК должны установить урны и зарядки для мобильных телефонов.

