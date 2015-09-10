Станцию метро "Коломенская" закроют на день для подключения "Технопарка"

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Станция "Коломенская" Замоскворецкой линии метро будет закрыта 12 сентября для подключения станции "Технопарк", сообщил журналистам руководитель столичной подземки Дмитрий Пегов.

"Мы будем закрывать станцию "Коломенская" 12 сентября. У нас по этой станции запланирована серия технологических окон для подключения станции "Технопарк". Ожидается еще два таких технологических окна", - сказал Пегов.

По его словам, поезда будут курсировать на участках "Речной вокзал" - "Автозаводская" и "Каширская" - "Алма-Атинская". На время закрытия станции запустят компенсационные автобусы "М", передает Агентство "Москва".

Станция метро "Технопарк" строится на уже действующем надземном участке Замоскворецкой линии между станциями "Автозаводская" и "Коломенская". Новую станцию решили открыть в связи со строительством на территории ЗИЛа.

Планируется, что также рядом будет построен ТПУ площадью 38 гектаров и пешеходный мост, который соединит станцию с Нагатинской поймой.

Пассажиропоток на станции составит порядка 20 тысяч человек в час. До конца 2015 года кроме "Технопарка" откроют станции метро "Саларьево", "Котельники", "Румянцево".