Марат Хуснуллин призвал строителей метро сажать деревья

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Субботник с участием метростроителей пройдет в столице в сентябре 2012 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина.

"В сентябре приглашаю всех на субботник сажать деревья. Посадим "лес имени метростроителей", - отметил Марат Хуснуллин.

По его словам, работа предстоит масштабная, поэтому при организации и проведении субботника придется взаимодействовать со столичным департаментом природопользования и с департаментом ЖКХ и благоустройства Москвы. "Планируется посадить несколько тысяч деревьев", - сообщил Хуснуллин.

Заместитель мэра пока не уточнил место и время проведения субботника.