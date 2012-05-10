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Город

10 мая 2012, 12:46

Столичный метрополитен предложили акционировать

метро мэр Москвы акции строительство метро Сергей Собянин

К 2020 году в московском метро появится еще одна кольцевая линия протяженностью 42 км. План развития подземки предусматривает также строительство 67 новых станций

Столичные власти рассматривают вопрос об акционировании метрополитена. Такая идея изложена в проекте стратегии социально-экономического развития Москвы до 2025 года. При этом документ об акционировании будет принят столичными властями после общественного обсуждения, сообщает Информационный центр Правительства Москвы со ссылкой на "3 Канал".

Целью является привлечение дополнительных внебюджетных средств на развитие подземки. При этом контрольный пакет акций метрополитена должен остаться за Москвой.

Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин утвердил перечень объектов перспективного строительства Московского метрополитена до 2020 года.

"Согласно постановлению, в течение девяти лет в Москве планируется построить 145,5 км новых линий метро, 67 станций и 7 электродепо", - сказали в мэрии. Так, до 2015 года в столице будут построены 34 станции. В частности, будет сооружена диаметральная линия "Третьяковская" - "Деловой центр" и участок Третьего пересадочного контура "Нижняя Масловка" - "Хорошевская" - "Деловой центр".

В 2016-2020 гг. предполагается ввести в эксплуатацию 74,4 км новых линий и построить 33 станции. Так, в 2016 г на Кожуховской линии будут построены 9 станций, в 2017 году будет введён участок Калининско-Солнцевской линии от станции "Парк Победы" до станции "Раменки" и участок ТПК от станции "Каширская" до станции "Нижегородская улица".

В 2018 году предполагается открыть участок ТПК от станции "Проспект Вернадского" до станции "Кунцевская" и ввести в эксплуатацию станцию Замоскворецкой линии "Технопарк". В 2019 году на Замоскворецкой линии введут 3 станции – от "Речного вокзала" до "Улицы Дебенко". В 2020 году, по плану строителей, метро придёт на новые территории Москвы: вдоль Калужского шоссе появится Хордовая линия с двумя станциями в районе Парламентского центра и района Коммунарка, сообщает ИТАР-ТАСС.

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