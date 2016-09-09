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09 сентября 2016, 17:33

Город

Новые маршруты: как МЦК поможет сократить время в пути

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

В День города, 10 сентября, откроется пассажирское движение по Московскому центральному кольцу. Запуск МЦК позволит сократить время в пути до 11 раз. О том, какими маршрутами будет удобнее пользоваться с появлением кольца – в материале m24.ru.

ТПУ "Автозаводская"

Автозаводская – Дубровка

На метро: пять станций, три пересадки – 23 минуты
Метро + МЦК: одна станция, одна пересадка – три минуты
Стало ближе: в семь раз

Автозаводская – Ленинский проспект

На метро: пять станций, одна пересадка – 17 минут
Метро + МЦК: четыре станции, ноль пересадок – восемь минут
Стало ближе: в два раза

Автозаводская – Спортивная


На метро: шесть станций, три пересадки – 25 минут
Метро + МЦК: пять станций, ноль пересадок – 11 минут
Стало ближе: в два раза

ТПУ "Балтийская"

Фото: stroi.mos.ru

Балтийская – Владыкино

На метро: десять станций, две пересадки – 32 минуты
Метро + МЦК: четыре станции, ноль пересадок – 11 минут
Стало ближе: в три раза

Балтийская – Ботанический сад

На метро: десять станций, две пересадки – 36 минут
Метро + МЦК: пять станций, ноль пересадок – 14 минут
Стало ближе: в три раза

Балтийская – Международная

На метро: 13 станций, две пересадки – 37 минут
Метро + МЦК: шесть станций, ноль пересадок – 13 минут
Стало ближе: в три раза

ТПУ "Ботанический сад"

Ботанический сад – Бульвар Рокоссовского

На метро: десять станций, две пересадки – 35 минут
Метро + МЦК: три станции, ноль пересадок – девять минут
Стало ближе: в четыре раза

Ботанический сад – Владыкино

На метро: десять станций, две пересадки – 30 минут
Метро + МЦК: одна станция, ноль пересадок – три минуты
Стало ближе: в десять раз

Ботанический сад – Войковская


На метро: десять станций, две пересадки – 36 минут
Метро + МЦК: пять станций, ноль пересадок – 14 минут
Стало ближе: в три раза

ТПУ "Бульвар Рокоссовского"

Фото: mkzd.ru

Бульвар Рокоссовского – Владыкино

На метро: 16 станций, две пересадки – 43 минуты
Метро + МЦК: четыре станции, ноль пересадок – 12 минут
Стало ближе: в четыре раза

Бульвар Рокоссовского – Ботанический сад

На метро: десять станций, две пересадки – 35 минут
Метро + МЦК: три станции, ноль пересадок – девять минут
Стало ближе: в четыре раза

Бульвар Рокоссовского – Партизанская

На метро: десять станций, две пересадки – 36 минут
Метро + МЦК: две станции, ноль пересадок – восемь минут
Стало ближе: в четыре раза

ТПУ "Владыкино"

Фото: mkzd.ru

Владыкино – Бульвар Рокоссовского

На метро: 16 станций, две пересадки – 43 минуты
Метро + МЦК: четыре станции, ноль пересадок – 12 минут
Стало ближе: в четыре раза

Владыкино – Ботанический сад

На метро: десять станций, две пересадки – 30 минут
Метро + МЦК: одна станция, ноль пересадок – три минуты
Стало ближе: в десять раз

Владыкино – Войковская

На метро: десять станций, две пересадки – 32 минуты
Метро + МЦК: четыре станции, ноль пересадок – 11 минут
Стало ближе: в три раза

ТПУ "Деловой центр"

Фото: mkzd.ru

Деловой центр – Полежаевская

На метро: шесть станций, две пересадки – 27 минут
Метро + МЦК: две станции, ноль пересадок – четыре минуты
Стало ближе: в семь раз

Деловой центр – Войковская

На метро: восемь станций, две пересадки – 37 минут
Метро + МЦК: шесть станций, ноль пересадок – 13 минут
Стало ближе: в три раза

Деловой центр – Спортивная

На метро: пять станций, две пересадки – 27 минут
Метро + МЦК: две станции, ноль пересадок – семь минут
Стало ближе: в десять раз

ТПУ "Кутузовская"

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Кутузовская – Полежаевская

На метро: шесть станций, две пересадки – 23 минуты
Метро + МЦК: три станции, ноль пересадок – шесть минут
Стало ближе: в четыре раза

Кутузовская – Войковская

На метро: восемь станций, две пересадки – 33 минуты
Метро + МЦК: семь станций, ноль пересадок – 15 минут
Стало ближе: в два раза

Кутузовская – Спортивная

На метро: пять станций, две пересадки – 22 минуты
Метро + МЦК: одна станция, ноль пересадок – пять минут
Стало ближе: в четыре раза

ТПУ "Измайлово"

Фото: mkzd.ru

Измайлово – Шоссе Энтузиастов

На метро: восемь станций, две пересадки – 26 минут
Метро + МЦК: две станции, ноль пересадок – пять минут
Стало ближе: в пять раз

Измайлово – Черкизовская

На метро: девять станций, две пересадки – 35 минут
Метро + МЦК: одна станция, ноль пересадок – три минуты
Стало ближе: в 11 раз

Измайлово – Бульвар Рокоссовского

На метро: десять станций, две пересадки – 36 минут
Метро + МЦК: две станции, ноль пересадок – восемь минут
Стало ближе: в четыре раза

ТПУ "Локомотив"

Локомотив – Партизанская

На метро: девять станций, две пересадки – 35 минут
Метро + МЦК: одна станция, ноль пересадок – три минуты
Стало ближе: в 11 раз

Локомотив – Шоссе Энтузиастов

На метро: девять станций, две пересадки – 33 минуты
Метро + МЦК: три станции, ноль пересадок – восемь минут
Стало ближе: в четыре раза

Локомотив – Владыкино

На метро: 13 станций, две пересадки – 38 минут
Метро + МЦК: пять станций, ноль пересадок – 14 минут
Стало ближе: в три раза

ТПУ "Лужники"

Фото: mkzd.ru

Лужники – Ленинский проспект

На метро: пять станций, две пересадки – 24 минуты
Метро + МЦК: одна станция, ноль пересадок – три минуты
Стало ближе: в восемь раз

Лужники – Кутузовская

На метро: пять станций, две пересадки – 22 минуты
Метро + МЦК: одна станция, ноль пересадок – пять минут
Стало ближе: в четыре раза

Лужники – Международная

На метро: пять станций, две пересадки – 24 минуты
Метро + МЦК: две станции, ноль пересадок – семь минут
Стало ближе: в четыре раза

ТПУ "Площадь Гагарина"

Площадь Гагарина – Спортивная

На метро: пять станций, две пересадки – 24 минуты
Метро + МЦК: одна станция, ноль пересадок – три минуты
Стало ближе: в восемь раз

Площадь Гагарина – Кутузовская

На метро: пять станций, две пересадки – 24 минуты
Метро + МЦК: две станции, ноль пересадок – семь минут
Стало ближе: в три раза

Площадь Гагарина – Международная

На метро: шесть станций, две пересадки – 28 минут
Метро + МЦК: три станции, ноль пересадок – девять минут
Стало ближе: в три раза

ТПУ "Хорошево"

Хорошево – Войковская

На метро: восемь станций, две пересадки – 27 минут
Метро + МЦК: четыре станции, ноль пересадок – десять минут
Стало ближе: три раза

Хорошево – Международная

На метро: шесть станций, две пересадки – 27 минут
Метро + МЦК: две станции, ноль пересадок – четыре минуты
Стало ближе: в семь раз

Хорошево – Кутузовская

На метро: шесть станций, две пересадки – 23 минуты
Метро + МЦК: три станции, ноль пересадок – шесть минут
Стало ближе: в четыре раза

ТПУ "Шоссе Энтузиастов"

Фото: mkzd.ru

Шоссе Энтузиастов – Партизанская

На метро: восемь станций, две пересадки – 26 минут
Метро + МЦК: две станции, ноль пересадок – пять минут
Стало ближе: в пять раз

Шоссе Энтузиастов – Черкизовская

На метро: девять станций, две пересадки – 33 минуты
Метро + МЦК: три станции, ноль пересадок – восемь минут
Стало ближе: в четыре раза

Шоссе Энтузиастов – Бульвар Рокоссовского

На метро: десять станций, две пересадки – 35 минут
Метро + МЦК: четыре станции, ноль пересадок – десять минут
Стало ближе: в три раза

МЦК уже появилось на новой схеме московского метро. Первый месяц после запуска проезд по нему будет бесплатным.

Всего на первом этапе откроется 26 новых станций. До конца года власти реализуют второй этап и запустят оставшиеся пять остановок: Панфиловская (Ходынка), Коптево, Соколиная гора, Дубровка и Зорге (Новопесчаная).

На третьем этапе – до 2018 года – будет постепенно улучшаться связь станций МЦК со станциями метрополитена, радиальными линиями железной дороги и наземным городским транспортом. Одновременно вокруг МЦК начнут строить крупные транспортно-пересадочные узлы, торговые центры, гостиницы и другую коммерческую недвижимость общей площадью несколько миллионов квадратных метров.

"Москва в цифрах": МЦК начинает работу

После окончания пробного месяца, МЦК позволит пассажирам бесплатно пересесть на метро или монорельс в течение 90 минут с момента первого прохода через турникет. Во время пересадки нужно повторно приложить свой проездной к валидатору – поездки списываться не будут.

Пассажиры смогут свободно пересаживаться при поездках по маршрутам: Метро – МЦК – Метро; Метро – МЦК; МЦК – Метро – Монорельс; Монорельс – Метро – МЦК – Метро.

На МЦК полностью сохранятся билетная и тарифная системы столичной подземки, включая правила проезда льготных категорий граждан. Будут действовать все проездные – "Единый", "90 минут" и "Тройка". Проездные можно будет купить как в кассах метро, так и в билетных кассах МЦК, их стоимость будет одинаковой.

Для того, чтобы проездной работал на МЦК как в метро и на наземном транспорте, его придется обновить. Сделать это можно будет в кассе.

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