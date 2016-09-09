Новые маршруты: как МЦК поможет сократить время в пути

Фото: m24.ru/Игорь Иванко
В День города, 10 сентября, откроется пассажирское движение по Московскому центральному кольцу. Запуск МЦК позволит сократить время в пути до 11 раз. О том, какими маршрутами будет удобнее пользоваться с появлением кольца – в материале m24.ru.
ТПУ "Автозаводская"
Автозаводская – Дубровка
На метро: пять станций, три пересадки – 23 минуты
Метро + МЦК: одна станция, одна пересадка – три минуты
Стало ближе: в семь раз
Автозаводская – Ленинский проспект
На метро: пять станций, одна пересадка – 17 минут
Метро + МЦК: четыре станции, ноль пересадок – восемь минут
Стало ближе: в два раза
Автозаводская – Спортивная
На метро: шесть станций, три пересадки – 25 минут
Метро + МЦК: пять станций, ноль пересадок – 11 минут
Стало ближе: в два раза
ТПУ "Балтийская"
Фото: stroi.mos.ru
Балтийская – Владыкино
На метро: десять станций, две пересадки – 32 минуты
Метро + МЦК: четыре станции, ноль пересадок – 11 минут
Стало ближе: в три раза
Балтийская – Ботанический сад
На метро: десять станций, две пересадки – 36 минут
Метро + МЦК: пять станций, ноль пересадок – 14 минут
Стало ближе: в три раза
Балтийская – Международная
На метро: 13 станций, две пересадки – 37 минут
Метро + МЦК: шесть станций, ноль пересадок – 13 минут
Стало ближе: в три раза
ТПУ "Ботанический сад"
Ботанический сад – Бульвар Рокоссовского
На метро: десять станций, две пересадки – 35 минут
Метро + МЦК: три станции, ноль пересадок – девять минут
Стало ближе: в четыре раза
Ботанический сад – Владыкино
На метро: десять станций, две пересадки – 30 минут
Метро + МЦК: одна станция, ноль пересадок – три минуты
Стало ближе: в десять раз
Ботанический сад – Войковская
На метро: десять станций, две пересадки – 36 минут
Метро + МЦК: пять станций, ноль пересадок – 14 минут
Стало ближе: в три раза
ТПУ "Бульвар Рокоссовского"
Фото: mkzd.ru
Бульвар Рокоссовского – Владыкино
На метро: 16 станций, две пересадки – 43 минуты
Метро + МЦК: четыре станции, ноль пересадок – 12 минут
Стало ближе: в четыре раза
Бульвар Рокоссовского – Ботанический сад
На метро: десять станций, две пересадки – 35 минут
Метро + МЦК: три станции, ноль пересадок – девять минут
Стало ближе: в четыре раза
Бульвар Рокоссовского – Партизанская
На метро: десять станций, две пересадки – 36 минут
Метро + МЦК: две станции, ноль пересадок – восемь минут
Стало ближе: в четыре раза
ТПУ "Владыкино"
Фото: mkzd.ru
Владыкино – Бульвар Рокоссовского
На метро: 16 станций, две пересадки – 43 минуты
Метро + МЦК: четыре станции, ноль пересадок – 12 минут
Стало ближе: в четыре раза
Владыкино – Ботанический сад
На метро: десять станций, две пересадки – 30 минут
Метро + МЦК: одна станция, ноль пересадок – три минуты
Стало ближе: в десять раз
Владыкино – Войковская
На метро: десять станций, две пересадки – 32 минуты
Метро + МЦК: четыре станции, ноль пересадок – 11 минут
Стало ближе: в три раза
ТПУ "Деловой центр"
Фото: mkzd.ru
Деловой центр – Полежаевская
На метро: шесть станций, две пересадки – 27 минут
Метро + МЦК: две станции, ноль пересадок – четыре минуты
Стало ближе: в семь раз
Деловой центр – Войковская
На метро: восемь станций, две пересадки – 37 минут
Метро + МЦК: шесть станций, ноль пересадок – 13 минут
Стало ближе: в три раза
Деловой центр – Спортивная
На метро: пять станций, две пересадки – 27 минут
Метро + МЦК: две станции, ноль пересадок – семь минут
Стало ближе: в десять раз
ТПУ "Кутузовская"
Фото: m24.ru/Игорь Иванко
Кутузовская – Полежаевская
На метро: шесть станций, две пересадки – 23 минуты
Метро + МЦК: три станции, ноль пересадок – шесть минут
Стало ближе: в четыре раза
Кутузовская – Войковская
На метро: восемь станций, две пересадки – 33 минуты
Метро + МЦК: семь станций, ноль пересадок – 15 минут
Стало ближе: в два раза
Кутузовская – Спортивная
На метро: пять станций, две пересадки – 22 минуты
Метро + МЦК: одна станция, ноль пересадок – пять минут
Стало ближе: в четыре раза
ТПУ "Измайлово"
Фото: mkzd.ru
Измайлово – Шоссе Энтузиастов
На метро: восемь станций, две пересадки – 26 минут
Метро + МЦК: две станции, ноль пересадок – пять минут
Стало ближе: в пять раз
Измайлово – Черкизовская
На метро: девять станций, две пересадки – 35 минут
Метро + МЦК: одна станция, ноль пересадок – три минуты
Стало ближе: в 11 раз
Измайлово – Бульвар Рокоссовского
На метро: десять станций, две пересадки – 36 минут
Метро + МЦК: две станции, ноль пересадок – восемь минут
Стало ближе: в четыре раза
ТПУ "Локомотив"
Локомотив – Партизанская
На метро: девять станций, две пересадки – 35 минут
Метро + МЦК: одна станция, ноль пересадок – три минуты
Стало ближе: в 11 раз
Локомотив – Шоссе Энтузиастов
На метро: девять станций, две пересадки – 33 минуты
Метро + МЦК: три станции, ноль пересадок – восемь минут
Стало ближе: в четыре раза
Локомотив – Владыкино
На метро: 13 станций, две пересадки – 38 минут
Метро + МЦК: пять станций, ноль пересадок – 14 минут
Стало ближе: в три раза
ТПУ "Лужники"
Фото: mkzd.ru
Лужники – Ленинский проспект
На метро: пять станций, две пересадки – 24 минуты
Метро + МЦК: одна станция, ноль пересадок – три минуты
Стало ближе: в восемь раз
Лужники – Кутузовская
На метро: пять станций, две пересадки – 22 минуты
Метро + МЦК: одна станция, ноль пересадок – пять минут
Стало ближе: в четыре раза
Лужники – Международная
На метро: пять станций, две пересадки – 24 минуты
Метро + МЦК: две станции, ноль пересадок – семь минут
Стало ближе: в четыре раза
ТПУ "Площадь Гагарина"
Площадь Гагарина – Спортивная
На метро: пять станций, две пересадки – 24 минуты
Метро + МЦК: одна станция, ноль пересадок – три минуты
Стало ближе: в восемь раз
Площадь Гагарина – Кутузовская
На метро: пять станций, две пересадки – 24 минуты
Метро + МЦК: две станции, ноль пересадок – семь минут
Стало ближе: в три раза
Площадь Гагарина – Международная
На метро: шесть станций, две пересадки – 28 минут
Метро + МЦК: три станции, ноль пересадок – девять минут
Стало ближе: в три раза
ТПУ "Хорошево"
Хорошево – Войковская
На метро: восемь станций, две пересадки – 27 минут
Метро + МЦК: четыре станции, ноль пересадок – десять минут
Стало ближе: три раза
Хорошево – Международная
На метро: шесть станций, две пересадки – 27 минут
Метро + МЦК: две станции, ноль пересадок – четыре минуты
Стало ближе: в семь раз
Хорошево – Кутузовская
На метро: шесть станций, две пересадки – 23 минуты
Метро + МЦК: три станции, ноль пересадок – шесть минут
Стало ближе: в четыре раза
ТПУ "Шоссе Энтузиастов"
Фото: mkzd.ru
Шоссе Энтузиастов – Партизанская
На метро: восемь станций, две пересадки – 26 минут
Метро + МЦК: две станции, ноль пересадок – пять минут
Стало ближе: в пять раз
Шоссе Энтузиастов – Черкизовская
На метро: девять станций, две пересадки – 33 минуты
Метро + МЦК: три станции, ноль пересадок – восемь минут
Стало ближе: в четыре раза
Шоссе Энтузиастов – Бульвар Рокоссовского
На метро: десять станций, две пересадки – 35 минут
Метро + МЦК: четыре станции, ноль пересадок – десять минут
Стало ближе: в три раза
Всего на первом этапе откроется 26 новых станций. До конца года власти реализуют второй этап и запустят оставшиеся пять остановок: Панфиловская (Ходынка), Коптево, Соколиная гора, Дубровка и Зорге (Новопесчаная).
На третьем этапе – до 2018 года – будет постепенно улучшаться связь станций МЦК со станциями метрополитена, радиальными линиями железной дороги и наземным городским транспортом. Одновременно вокруг МЦК начнут строить крупные транспортно-пересадочные узлы, торговые центры, гостиницы и другую коммерческую недвижимость общей площадью несколько миллионов квадратных метров.
После окончания пробного месяца, МЦК позволит пассажирам бесплатно пересесть на метро или монорельс в течение 90 минут с момента первого прохода через турникет. Во время пересадки нужно повторно приложить свой проездной к валидатору – поездки списываться не будут.
Пассажиры смогут свободно пересаживаться при поездках по маршрутам: Метро – МЦК – Метро; Метро – МЦК; МЦК – Метро – Монорельс; Монорельс – Метро – МЦК – Метро.
На МЦК полностью сохранятся билетная и тарифная системы столичной подземки, включая правила проезда льготных категорий граждан. Будут действовать все проездные – "Единый", "90 минут" и "Тройка". Проездные можно будет купить как в кассах метро, так и в билетных кассах МЦК, их стоимость будет одинаковой.
Для того, чтобы проездной работал на МЦК как в метро и на наземном транспорте, его придется обновить. Сделать это можно будет в кассе.