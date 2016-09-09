Новые маршруты: как МЦК поможет сократить время в пути

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

В День города, 10 сентября, откроется пассажирское движение по Московскому центральному кольцу. Запуск МЦК позволит сократить время в пути до 11 раз. О том, какими маршрутами будет удобнее пользоваться с появлением кольца – в материале m24.ru.

ТПУ "Автозаводская"

Автозаводская – Дубровка

На метро: пять станций, три пересадки – 23 минуты

Метро + МЦК: одна станция, одна пересадка – три минуты

Стало ближе: в семь раз

Автозаводская – Ленинский проспект

На метро: пять станций, одна пересадка – 17 минут

Метро + МЦК: четыре станции, ноль пересадок – восемь минут

Стало ближе: в два раза

Автозаводская – Спортивная



На метро: шесть станций, три пересадки – 25 минут

Метро + МЦК: пять станций, ноль пересадок – 11 минут

Стало ближе: в два раза

ТПУ "Балтийская"

Фото: stroi.mos.ru

Балтийская – Владыкино

На метро: десять станций, две пересадки – 32 минуты

Метро + МЦК: четыре станции, ноль пересадок – 11 минут

Стало ближе: в три раза

Балтийская – Ботанический сад

На метро: десять станций, две пересадки – 36 минут

Метро + МЦК: пять станций, ноль пересадок – 14 минут

Стало ближе: в три раза

Балтийская – Международная

На метро: 13 станций, две пересадки – 37 минут

Метро + МЦК: шесть станций, ноль пересадок – 13 минут

Стало ближе: в три раза

ТПУ "Ботанический сад"

Ботанический сад – Бульвар Рокоссовского

На метро: десять станций, две пересадки – 35 минут

Метро + МЦК: три станции, ноль пересадок – девять минут

Стало ближе: в четыре раза

Ботанический сад – Владыкино

На метро: десять станций, две пересадки – 30 минут

Метро + МЦК: одна станция, ноль пересадок – три минуты

Стало ближе: в десять раз

Ботанический сад – Войковская



На метро: десять станций, две пересадки – 36 минут

Метро + МЦК: пять станций, ноль пересадок – 14 минут

Стало ближе: в три раза

ТПУ "Бульвар Рокоссовского"

Фото: mkzd.ru

Бульвар Рокоссовского – Владыкино

На метро: 16 станций, две пересадки – 43 минуты

Метро + МЦК: четыре станции, ноль пересадок – 12 минут

Стало ближе: в четыре раза

Бульвар Рокоссовского – Ботанический сад

На метро: десять станций, две пересадки – 35 минут

Метро + МЦК: три станции, ноль пересадок – девять минут

Стало ближе: в четыре раза

Бульвар Рокоссовского – Партизанская

На метро: десять станций, две пересадки – 36 минут

Метро + МЦК: две станции, ноль пересадок – восемь минут

Стало ближе: в четыре раза

ТПУ "Владыкино"

Фото: mkzd.ru

Владыкино – Бульвар Рокоссовского

На метро: 16 станций, две пересадки – 43 минуты

Метро + МЦК: четыре станции, ноль пересадок – 12 минут

Стало ближе: в четыре раза

Владыкино – Ботанический сад

На метро: десять станций, две пересадки – 30 минут

Метро + МЦК: одна станция, ноль пересадок – три минуты

Стало ближе: в десять раз

Владыкино – Войковская

На метро: десять станций, две пересадки – 32 минуты

Метро + МЦК: четыре станции, ноль пересадок – 11 минут

Стало ближе: в три раза

ТПУ "Деловой центр"

Фото: mkzd.ru

Деловой центр – Полежаевская

На метро: шесть станций, две пересадки – 27 минут

Метро + МЦК: две станции, ноль пересадок – четыре минуты

Стало ближе: в семь раз

Деловой центр – Войковская

На метро: восемь станций, две пересадки – 37 минут

Метро + МЦК: шесть станций, ноль пересадок – 13 минут

Стало ближе: в три раза

Деловой центр – Спортивная

На метро: пять станций, две пересадки – 27 минут

Метро + МЦК: две станции, ноль пересадок – семь минут

Стало ближе: в десять раз

ТПУ "Кутузовская"

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Кутузовская – Полежаевская

На метро: шесть станций, две пересадки – 23 минуты

Метро + МЦК: три станции, ноль пересадок – шесть минут

Стало ближе: в четыре раза

Кутузовская – Войковская

На метро: восемь станций, две пересадки – 33 минуты

Метро + МЦК: семь станций, ноль пересадок – 15 минут

Стало ближе: в два раза

Кутузовская – Спортивная

На метро: пять станций, две пересадки – 22 минуты

Метро + МЦК: одна станция, ноль пересадок – пять минут

Стало ближе: в четыре раза

ТПУ "Измайлово"

Фото: mkzd.ru

Измайлово – Шоссе Энтузиастов

На метро: восемь станций, две пересадки – 26 минут

Метро + МЦК: две станции, ноль пересадок – пять минут

Стало ближе: в пять раз

Измайлово – Черкизовская

На метро: девять станций, две пересадки – 35 минут

Метро + МЦК: одна станция, ноль пересадок – три минуты

Стало ближе: в 11 раз

Измайлово – Бульвар Рокоссовского

На метро: десять станций, две пересадки – 36 минут

Метро + МЦК: две станции, ноль пересадок – восемь минут

Стало ближе: в четыре раза

ТПУ "Локомотив"

Локомотив – Партизанская

На метро: девять станций, две пересадки – 35 минут

Метро + МЦК: одна станция, ноль пересадок – три минуты

Стало ближе: в 11 раз

Локомотив – Шоссе Энтузиастов

На метро: девять станций, две пересадки – 33 минуты

Метро + МЦК: три станции, ноль пересадок – восемь минут

Стало ближе: в четыре раза

Локомотив – Владыкино

На метро: 13 станций, две пересадки – 38 минут

Метро + МЦК: пять станций, ноль пересадок – 14 минут

Стало ближе: в три раза

ТПУ "Лужники"

Фото: mkzd.ru

Лужники – Ленинский проспект

На метро: пять станций, две пересадки – 24 минуты

Метро + МЦК: одна станция, ноль пересадок – три минуты

Стало ближе: в восемь раз

Лужники – Кутузовская

На метро: пять станций, две пересадки – 22 минуты

Метро + МЦК: одна станция, ноль пересадок – пять минут

Стало ближе: в четыре раза

Лужники – Международная

На метро: пять станций, две пересадки – 24 минуты

Метро + МЦК: две станции, ноль пересадок – семь минут

Стало ближе: в четыре раза

ТПУ "Площадь Гагарина"

Площадь Гагарина – Спортивная

На метро: пять станций, две пересадки – 24 минуты

Метро + МЦК: одна станция, ноль пересадок – три минуты

Стало ближе: в восемь раз

Площадь Гагарина – Кутузовская

На метро: пять станций, две пересадки – 24 минуты

Метро + МЦК: две станции, ноль пересадок – семь минут

Стало ближе: в три раза

Площадь Гагарина – Международная

На метро: шесть станций, две пересадки – 28 минут

Метро + МЦК: три станции, ноль пересадок – девять минут

Стало ближе: в три раза

ТПУ "Хорошево"

Хорошево – Войковская

На метро: восемь станций, две пересадки – 27 минут

Метро + МЦК: четыре станции, ноль пересадок – десять минут

Стало ближе: три раза

Хорошево – Международная

На метро: шесть станций, две пересадки – 27 минут

Метро + МЦК: две станции, ноль пересадок – четыре минуты

Стало ближе: в семь раз

Хорошево – Кутузовская

На метро: шесть станций, две пересадки – 23 минуты

Метро + МЦК: три станции, ноль пересадок – шесть минут

Стало ближе: в четыре раза

ТПУ "Шоссе Энтузиастов"

Фото: mkzd.ru

Шоссе Энтузиастов – Партизанская

На метро: восемь станций, две пересадки – 26 минут

Метро + МЦК: две станции, ноль пересадок – пять минут

Стало ближе: в пять раз

Шоссе Энтузиастов – Черкизовская

На метро: девять станций, две пересадки – 33 минуты

Метро + МЦК: три станции, ноль пересадок – восемь минут

Стало ближе: в четыре раза

Шоссе Энтузиастов – Бульвар Рокоссовского

На метро: десять станций, две пересадки – 35 минут

Метро + МЦК: четыре станции, ноль пересадок – десять минут

Стало ближе: в три раза