В московском метро займутся улучшением качества воздуха

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Московский метрополитен и Центр инновационного развития департамента науки объявили запрос на создание системы по улучшению качества воздуха в подземке, передает пресс-служба ЦИР департамента науки.

Пассажиропоток столичного метро является одним из самых высоких в мире. По данным на 2013 год он составил почти 7 миллионов человек в сутки. Но для увеличения пропускной способности подземка нуждается в модернизации системы вентиляции, которая должна справляться с удалением запахов, вредных веществ и паталогической микрофлоры.

Согласно опросам, 41% пассажиров не довольны состоянием воздуха в метро. Больше всего из-за наличия запахов. Химические исследования проб воздуха показали, что концентрации двуокиси азота, а также окиси и двуокиси углерода близки к предельно допустимым. Помимо этого, зафиксировано и повышенное содержание пыли. Это зависит и от увеличения дорожного трафика, вещества попадают под землю через вентиляционные шахты. Поэтому системам вентиляции нужно усиление фильтрации от пыли, выхлопных газов и других выбросов извне.

Ранее рассматривалась возможность использования в вагонах бактерицидных облучателей-рециркуляторов. Это помогло бы снизить концентрацию вирусов и бактерий в воздухе, однако требовало бы достаточно частого обслуживания. Также использование подобного оборудования приводило бы к выделению озона, опасного для человека. Эти приборы не смогли удалять и неприятные запахи.

Теперь в рамках открытого международного запроса предложений Московский метрополитен ищет комплексное решение проблемы очистки воздуха. Сбор заявок будет проходить до 22 декабря 2014. Поступившие предложения будут оцениваться специально сформированным жюри, в которое войдут представители департамента транспорта города Москвы, департамента науки, метрополитена, Центра инновационного развития Москвы, а также представители отраслевых экспертных организаций.

Решения компаний, выбранные жюри, будут объявлены после 3 февраля 2015 года и включены в каталог наиболее интересных решений. Затем их смогут тестировать на разных типах станций.

Напомним, в августе в столичной подземке прошел опрос пассажиров под названием "Метро открытых дверей". Все желающие могли высказать свое мнение о графике движения поездов, работе эскалаторов, билетных касс и сотрудников метро, а также о новых услугах и о том, чего еще не хватает столичному метрополитену.

Участники опроса оставили примерно 4 тысячи сообщений, среди которых самыми популярными были просьбы оборудовать метро туалетами, провести на все линии беспроводной интернет, установить на станциях урны, а в вагонах – кондиционеры.

Однако пожелание горожан насчет сортиров вряд ли будет реализовано. Вопрос рассматривался два года назад, и от идеи оборудовать станции и вестибюли метро туалетами тогда отказались.