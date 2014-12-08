Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Город

08 декабря 2014, 22:47

В московском метро займутся улучшением качества воздуха

метро воздух вентиляция запрос

Фото: m24.ru

Московский метрополитен и Центр инновационного развития департамента науки объявили запрос на создание системы по улучшению качества воздуха в подземке, передает пресс-служба ЦИР департамента науки.

Пассажиропоток столичного метро является одним из самых высоких в мире. По данным на 2013 год он составил почти 7 миллионов человек в сутки. Но для увеличения пропускной способности подземка нуждается в модернизации системы вентиляции, которая должна справляться с удалением запахов, вредных веществ и паталогической микрофлоры.

Согласно опросам, 41% пассажиров не довольны состоянием воздуха в метро. Больше всего из-за наличия запахов. Химические исследования проб воздуха показали, что концентрации двуокиси азота, а также окиси и двуокиси углерода близки к предельно допустимым. Помимо этого, зафиксировано и повышенное содержание пыли. Это зависит и от увеличения дорожного трафика, вещества попадают под землю через вентиляционные шахты. Поэтому системам вентиляции нужно усиление фильтрации от пыли, выхлопных газов и других выбросов извне.

Ранее рассматривалась возможность использования в вагонах бактерицидных облучателей-рециркуляторов. Это помогло бы снизить концентрацию вирусов и бактерий в воздухе, однако требовало бы достаточно частого обслуживания. Также использование подобного оборудования приводило бы к выделению озона, опасного для человека. Эти приборы не смогли удалять и неприятные запахи.

Ссылки по теме

Теперь в рамках открытого международного запроса предложений Московский метрополитен ищет комплексное решение проблемы очистки воздуха. Сбор заявок будет проходить до 22 декабря 2014. Поступившие предложения будут оцениваться специально сформированным жюри, в которое войдут представители департамента транспорта города Москвы, департамента науки, метрополитена, Центра инновационного развития Москвы, а также представители отраслевых экспертных организаций.

Решения компаний, выбранные жюри, будут объявлены после 3 февраля 2015 года и включены в каталог наиболее интересных решений. Затем их смогут тестировать на разных типах станций.

Напомним, в августе в столичной подземке прошел опрос пассажиров под названием "Метро открытых дверей". Все желающие могли высказать свое мнение о графике движения поездов, работе эскалаторов, билетных касс и сотрудников метро, а также о новых услугах и о том, чего еще не хватает столичному метрополитену.

Участники опроса оставили примерно 4 тысячи сообщений, среди которых самыми популярными были просьбы оборудовать метро туалетами, провести на все линии беспроводной интернет, установить на станциях урны, а в вагонах – кондиционеры.

Однако пожелание горожан насчет сортиров вряд ли будет реализовано. Вопрос рассматривался два года назад, и от идеи оборудовать станции и вестибюли метро туалетами тогда отказались.

Сайты по теме

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать