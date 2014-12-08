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08 декабря 2014, 08:31

Станция "Тропарево" Сокольнической линии откроется 8 декабря

метро станции метро Сокольническая линия Тропарево

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

8 декабря открывается новая, 196-я станция столичной подземки – "Тропарево" Сокольнической линии, сообщает Агентство "Москва".

Станция располагается на четной стороне Ленинского проспекта. Из юго-западного вестибюля можно будет выйти к жилому микрорайону по нечетной стороне Ленинского проспекта, а из северо-восточного - на четную сторону, к Рузской улице и Тропаревскому лесопарку. Глубина заложения станции составляет 12 метров, а длина – 349 метров. Кроме того, станция оснащена системой лифтов для маломобильных граждан.

Добавим, что "Тропарево" будет конечной на юго-западном участке Сокольнической линии до ввода в эксплуатацию станций "Румянцево" и "Саларьево".

"Москва в цифрах": Открытие станции метро "Тропарево"

В настоящее время москвичи, живущие вблизи будущей "Тропарево", пользуются станцией "Юго-Западная", расстояние до которой около 2 километров, и "Коньково", расположенной примерно в 3,5 километрах от "Тропарево". При этом пассажиропоток станции "Юго-Западная" составляет 127 тысяч человек на вход и 124 тысячи человек на выход в сутки, у "Коньково" – 46,4 тысячи и 49,6 тысячи человек в сутки соответственно.

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Напомним, в течение 2014 года власти Москвы планировали открыть несколько новых станций метро. В январе открылась станция "Деловой центр" Калининско-Солнцевской линии московского метро. Было запущено движение поездов от "Делового центра" до "Парка Победы".

В феврале ввели в эксплуатацию "Лесопарковую" и "Битцевский парк", которые продолжили Бутовскую ветку и соединили Калужско-Рижскую и Серпуховско-Тимирязевскую линии. В августе была открыта станция "Спартак" Таганско-Краснопресненской линии.

Всего московские власти до 2020 года собираются увеличить протяженность линий метро в полтора раза. Будут построены более 160 километров линий и 78 станций метро.

Как строится столичная подземка

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