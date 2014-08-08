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Город

08 августа 2014, 14:00

По московским меркам: Два двухэтажных километра

метро китай свежий воздух маршруты и гиды Лужнецкий метромост цифры и факты По московским меркам

Совместный проект сетевого издания m24.ru и сервиса 2ГИС рассказывает о Москве в цифрах и фактах. Где находится самая короткая улица в Москве? Что за часы, где стрелка весит 50 килограммов? Сколько болельщиков вмещает самый большой стадион столицы? Об этом и многом другом читайте в нашей рубрике "По московским меркам".


Из 450 мостов, соединяющих столичные берега и дороги, особое место занимает Лужнецкий метромост, история которого насчитывает уже более полувека. Его изюминка состоит прежде всего в "двухэтажности": на первом этаже располагается станция метро, а на втором – автомобильная дорога. Этот мост – самый длинный в Москве, его протяженность составляет 2 километра 30 метров.

Рекордсменом является и платформа станции метро "Воробьевы горы" на Лужнецком мосту. Тогда как средняя длина платформы Московского метрополитена равняется 180 метрам, "Воробьевы горы" растянулись на 270 метров. В 1990-е годы станция работала с перебоями – сказалась спешка строителей, торопившихся сдать объект. Говорят, чтобы не дать воде замерзнуть, в нее добавляли соль, но она же разъедала металлические конструкции. Немудрено, что мост быстро износился и во время проливных дождей станцию постоянно заливало водой. На реконструкцию ушел не один десяток лет, но зато сегодня оба яруса Лужнецкого моста успешно функционируют.

Фото: m24.ru

Для желающих пройтись по самому длинному мосту столицы в нем предусмотрены и пешеходные дорожки. Отсюда москвичи и гости города могут любоваться прекрасными видами на Воробьевы горы, Андреевский монастырь, Российскую академию наук, стадион "Лужники".

В планетарном масштабе страной самых длинных мостов является Китай. Даньян-Куньшаньский виадук – масштабный отрезок Пекин-Шанхайской высокоскоростной железной дороги, соединяющий города Даньян и Куньшань, – занесен в Книгу рекордов Гиннесса. Длина моста, который в течение четырех лет возводили десять тысяч человек, составляет 164,8 километра. Девять из них проходят над водой.

Сюжет: По московским меркам: город в цифрах и фактах

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