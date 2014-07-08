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08 июля 2014, 13:02

Собянин поручил переименовать станцию метро "Улица Подбельского"

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Станцию "Улица Подбельского" переименуют в "Бульвар Рокоссовского"

Станцию метро "Улица Подбельского" переименуют в "Бульвар Рокоссовского", сообщил на заседании правительства Москвы Сергей Собянин.

"Мы с советом ветеранов вырабатывали комплекс мероприятий по подготовке к 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Часть мероприятий посвящена увековечению памяти героев войны, великих полководцев, которые защищали Москву и нашу родину. Предложение было по переименованию станции метро "Улица Подбельская" в станцию метро "Бульвар Рокоссовского",- отметил мэр.

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Напомним, решение о переименовании станции метро было принято комиссией по наименованию улиц, станций, организаций и других объектов города в апреле этого года. Причина в том, что улицы Подбельского, в честь которой назвали станцию при открытии, больше не существует. Ее переименовали в улицу Ивантеевскую в 1994 году.

Отметим, что вблизи станции планируют построить ТПУ Малого кольца Московской железной дороги.

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