При двух столичных ТПУ появятся плоскостные автостоянки

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Плоскостные автостоянки оборудуют при ТПУ "Нагатинский затон" и "Октябрьское поле". Соответствующее решение приняла градостроительно-земельная комиссия Москвы.

ТПУ "Нагатинский затон" займет территорию размером в 6,27 га. Границы утверждены с учетом развития прилегающей к ТПУ территории. Проектом предусмотрено обустройство плоскостного паркинга и строительство многофункционально центра с подземной парковкой. Сейчас на этой территории располагаются магазины, кафе и шиномонтаж.

Развитие ТПУ до 2020 года

При ТПУ "Октябрьское поле" также построят плоскостную стоянку. Площадь объекта будет равняться 5,3 га. Отмечается, что суточный пассажиропоток ТПУ составит 195 800 человек.

Напомним, что до 2020 года в столице планируется построить и обустроить 255 ТПУ, включая плоскостные парковки и капитальные паркинги. Ожидается, что транспортно-пересадочные пункты уменьшат время на пересадку пассажиров до 8-10 минут, разгрузят дороги на въездах в Москву на 14-20 тысяч автомобилей в утренний час пик, а также разгрузит дороги на въездах в центр города на 11-16,5 тысяч автомобилей.

За прошлый год в Москве благоустроили 130 транспортно-пересадочных узлов.