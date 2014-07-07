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07 июля 2014, 14:27

При двух столичных ТПУ появятся плоскостные автостоянки

метро парковки проекты стройкомплекс Москвы проект строительство и реконструкция строительство ТПУ

Фото: ИТАР-ТАСС

Плоскостные автостоянки оборудуют при ТПУ "Нагатинский затон" и "Октябрьское поле". Соответствующее решение приняла градостроительно-земельная комиссия Москвы.

ТПУ "Нагатинский затон" займет территорию размером в 6,27 га. Границы утверждены с учетом развития прилегающей к ТПУ территории. Проектом предусмотрено обустройство плоскостного паркинга и строительство многофункционально центра с подземной парковкой. Сейчас на этой территории располагаются магазины, кафе и шиномонтаж.

Развитие ТПУ до 2020 года

При ТПУ "Октябрьское поле" также построят плоскостную стоянку. Площадь объекта будет равняться 5,3 га. Отмечается, что суточный пассажиропоток ТПУ составит 195 800 человек.

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Напомним, что до 2020 года в столице планируется построить и обустроить 255 ТПУ, включая плоскостные парковки и капитальные паркинги. Ожидается, что транспортно-пересадочные пункты уменьшат время на пересадку пассажиров до 8-10 минут, разгрузят дороги на въездах в Москву на 14-20 тысяч автомобилей в утренний час пик, а также разгрузит дороги на въездах в центр города на 11-16,5 тысяч автомобилей.

За прошлый год в Москве благоустроили 130 транспортно-пересадочных узлов.

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