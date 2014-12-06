В "Москва-Сити" с помощью ТПУ свяжут метро и железную дорогу

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Крупный транспортно-пересадочный узел (ТПУ), который соединит метро, железную дорогу и наземный общественный транспорт, планируется построить на территории "Москва-Сити", сообщил заместитель мэра столицы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.

"Транспортно-пересадочный узел будет сформирован на базе станции "Шелепиха" Второго кольца метро. Он соединит московский метрополитен с платформой "Шелепиха" Малого кольца железной дороги", - приводит слова Хуснуллина Стройкомплекс Москвы.

Он подчеркнул, что "Шелепиха" на МКЖД будет построена примерно в 700 метрах от станции "Сити".

"Это будет достаточно крупный ТПУ, который направлен на обслуживание работников "Москва-Сити", поэтому транспортных проблем здесь быть не должно", - добавил заммэра.

Он также рассказал, что строительство основных объектов в деловом центре "Москва-Сити" завершится в 2016 году, окончательно же центр будет построен в 2018 году.