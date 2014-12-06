Участок "красной" ветки закрыли для подключения станции "Тропарево"

Участок "красной" ветки метро закрыт на весь день

В субботу, 6 декабря, участок Сокольнической линии от станции "Университет" до "Юго-Западной" закрыт на весь день. Это связано с подключением новой станции "Тропарево", передает пресс-служба столичного метрополитена.

В этот день станции "Проспект Вернадского" и "Юго-Западная" закрыты для входа и выхода пассажиров. На закрытом участке будут подключать оборудование новой станции "Тропарево".

На время закрытия станций запущен бесплатный автобусный маршрут "М". Автобусы в течение всего дня будут перевозить пассажиров между станциями "Университет", "Проспект Вернадского" и "Юго-Западная".

Как сообщили M24.ru в пресс-службе ЦОДД, 6 декабря ограничивается движение транспорта на следующих улицах:

– отменяется левый поворот с улицы Коштоянца на проспект Вернадского при следовании в центр;

– отменяются левый и правый повороты на Ломоносовский проспект при следовании в центр по проспекту Вернадского, движение организуется только прямо;

– по дублеру проспекта Вернадского на участке от улицы Строителей до Ломоносовского проспекта проезд будет возможен только для городского пассажирского транспорта.

Выделенная полоса на проспекте Вернадского 6 декабря будет работать на всем протяжении как в будний день.

Какой будет Сокольническая линия метро

Ранее руководитель департамента строительства Андрей Бочкарев отметил, что на станции "Тропарево" применят новую систему управления и оповещения, которая позволит уменьшить человеческий фактор.

"Благодаря системе можно из центра на проспекте Мира управлять системами движения в "Тропарево". Это мировая практика, но пока это решение требует отработки. Позднее на такую систему мы планируем перевести уже все станции метрополитена", – добавил он.

Поскольку Тропарево ассоциируется у москвичей с одноименной лесопарковой зоной, перронный зал станции спроектировали в виде аллеи парка под кронами деревьев. Этот образ дополняется торшерами искусственного освещения и зеркальными полосами на стенах. А в кассовых залах над турникетами смонтированы светящиеся панно, имитирующие переплетение крон деревьев.

Станция "Тропарево" располагается на четной стороне Ленинского проспекта. Из юго-западного вестибюля можно будет выйти к жилому микрорайону по нечетной стороне Ленинского проспекта, а из северо-восточного - на четную сторону, к Рузской улице и Тропаревскому лесопарку. Глубина заложения станции составляет 12 метров, а длина – 349 метров. Кроме того, станция оснащена системой лифтов для маломобильных граждан.

"Тропарево" будет конечной станцией на юго-западном участке Сокольнической линии метрополитена до ввода в эксплуатацию станций "Румянцево" и "Саларьево".

"Москва в цифрах": Открытие станции метро "Тропарево"

В настоящее время москвичи, живущие вблизи будущей "Тропарево", пользуются станцией "Юго-Западная", расстояние до которой около 2 километров, и "Коньково", расположенной примерно в 3,5 километрах от "Тропарево". При этом пассажиропоток станции "Юго-Западная" составляет 127 тысяч человек на вход и 124 тысячи человек на выход в сутки, у "Коньково" – 46,4 тысячи и 49,6 тысячи человек в сутки соответственно.

Напомним, в течение 2014 года власти Москвы планировали открыть несколько новых станций метро. В январе открылась станция "Деловой центр" Калининско-Солнцевской линии московского метро. Было запущено движение поездов от "Делового центра" до "Парка Победы".

В феврале ввели в эксплуатацию "Лесопарковую" и "Битцевский парк", которые продолжили Бутовскую ветку и соединили Калужско-Рижскую и Серпуховско-Тимирязевскую линии. В августе была открыта станция "Спартак" Таганско-Краснопресненской линии.

Добавим, что московские власти до 2020 года собираются увеличить протяженность линий метро в полтора раза. Будут построены более 160 километров линий и 78 станций метро.