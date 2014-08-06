МЧС планирует открыть подразделение в метро

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МЧС может создать в московском метрополитене особое подразделение быстрого реагирования. Таким образом, спасатели в случае аварий и нештатных ситуаций разного рода смогут не спускаться в подземку, а оперативно прибывать сразу на место происшествия.

В настоящее время проект находится в стадии обсуждения, рассказал M24.ru замглавы МЧС по Москве Юрий Беседин. "Никаких распорядительных документов о создании такого подразделения я пока не видел, но разговоры об этом действительно ведутся", - сообщил он.

Пока не известно, где будут располагаться оперативные штабы нового подразделения. Также не называется дата, когда его сотрудники смогут приступить к работе.

"Это нормальная практика, новое руководство метрополитена должно ознакомиться с состоянием дел прежде, чем принимать решение о создании новой структуры", - считает Беседин.

Ранее в некоторых СМИ появилась информация, что этой осенью в столичном метрополитене начнут действовать группы быстрого реагирования, деятельность которых аналогична работе МЧС - они будут прибывать на место аварий, снимать "зацеперов" с крыш вагонов и устранять задымления.