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05 декабря 2014, 12:50

В переходах метро появятся станции для зарядки телефонов

метро связь переходы телефоны зарядки

Фото: m24.ru/Александр Авилов

В переходах столичной подземки появятся станции для зарядки телефонов. Об этом на круглом столе сообщил первый заместитель начальника московского метро по работе с пассажирами Юрий Дегтярев, передает корреспондент M24.ru.

"Места для зарядки телефонов будут, но не в вестибюлях, поэтому если мы будем рассматривать такую возможность, то только в подуличных переходах", - заявил Дегтярев. Он добавил, что розеток в вагонах и вестибюлях не будет из соображений безопасности, чтобы не повышалось скопление людей.

Кроме того, Дегтярев отметил, что открывать туалеты в московском метро пока не планируется. По его словам, технических условий для открытия туалетов нет, а том числе на новых и проектируемых станциях.

"Созданию этих помещений препятствует то, что удорожается строительство метро, что не соответствует вектору, который выбран городом, на удешевление строительства метро. Кроме того, это место массового скопления, и станция метро, являясь объектом повышенной опасности, должна как можно быстрее доставить пассажира на поверхность земли, а не наоборот являться местом притяжения пассажиров", - добавил начальник отдела строительства объектов метро департамента строительства Александр Филиппов

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Также Юрий Дегтярев рассказал, что на данный момент введено 75 досмотровых зон. Всего до нового года заработают 284 зоны. Помимо этого, на сайте метро будут публиковать список запрещенных для проноса вещей и "доску позора" тех, кто приносит запрещенные предметы.

Ранее M24.ru сообщало, что в московском общественном транспорте могут появиться зарядки для мобильных телефонов и других электронных устройств. Такое предложение обсуждалось в рамках конкурса для чиновников "Новаторы Москвы", объявленного столичной мэрией.

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