Обзор московских газет: 5 июля

Судьба знаменитого донстроевского дома на Мосфильмовской, у которого еще Юрий Лужков пытался снести крышу, в итоге сложилась вполне благополучно. Крыша устояла, дом сдан, а пентхаус, который должен был достаться основателям компании, теперь предлагают простым смертным за 1,4 млрд руб.

«Ведомости»

На присоединенных территориях сохранятся более жесткие, чем в столице, областные ограничения на продажу алкоголя по ночам. Об этом «Известиям» сообщил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. Напомним, в области запрещено продавать спиртное крепче пяти градусов с 21.00 до 11.00, тогда как в Москве – с 23.00 до 8.00.

«Известия»

Как стало известно «Ъ», СКР и полиция возбудили два уголовных дела, связанных с реконструкцией универмага «Детский мир» на Лубянке. Руководителей ООО «Эссовер-К», готовивших документацию для прокладки кабелей в универмаге, заподозрили в неуплате налогов. Пытаясь закрыть это дело, они заплатили посредникам из Московской объединенной электросетевой компании (МОЭСК) $1,8 млн. Последние, впрочем, оказались мошенниками.

«Коммерсантъ»

С 1 июля жизнь столичных нелегальных таксистов должна была круто измениться. За стоянку в неположенном месте они отныне рискуют уплатить штраф в 3 тыс. руб. – всю дневную выручку. И от 1 до 5 тыс. придется выложить за нарушение правил извоза (невыдача кассового чека, езда без лицензии). Однако «бомбилы» и ныне там – у метро, остановок общественного транспорта и просто на тротуарах. Облав они не боятся. Да и в полиции признают: привлечь к ответственности за нелегальный извоз очень сложно.

«Московские новости»

Мэрия приостановила ликвидацию ГУП «Московский Западный порт» до 2013 года. Об этом говорится в письме мэра Сергея Собянина, направленном на имя руководителя фракции КПРФ в Мосгордуме Андрея Клычкова. Согласно документы до конца года власти проанализировали возможности возрождения порта.

«Известия»

В жилье или гостиницы могут быть перепрофилированы до 25 процентов площадей столичных зданий, пока занимаемых чиновниками. Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Вечерняя Москва»

Метро спустят на воду. Представитель столичного транспортного департамента рассказал «МК», что для перевозки пассажиров в проекте «Водное метро» планируется использоваться суда на воздушной подушке. Столь экзотический для Москвы вид транспорта выбран из-за его уникальных способностей: эти корабли могут перемещаться по льду и снегу, а значит, будут работать круглый год.

«Московский комсомолец»

Группа муниципальных депутатов столицы подала в Мосгордуму поправки к закону о местном самоуправлении. Народные избранники хотят получить больше полномочий, включая право окончательно выразить недоверие главе управы. При этом мэр должен будет согласиться с принятым муниципалами решением. Поправки могут рассмотреть уже на следующей неделе.

«Московские новости»

В МГУ открылся Всероссийский съезд учителей русского языка и литературы. В России примерно 1 360 000 учителей, которые работают в 50 000 школ. Больше всего в школах – учителей русского языка и литературы. Лучшие и самые активные собрались в эти дни в МГУ.

«Российская газета»

На сайте Московской духовной академии (МДА), расположенной в Троице-Сергиевой лавре (г. Сергиев Посад), появилась просьба администрации, преподавателей и студентов о финансовой поддержке. Ведущее духовное учебное заведение Русской православной церкви сообщает о кризисе и угрозе закрытия и приводит реквизиты для пожертвований «на уставную деятельность».

«Известия»

С сегодняшнего дня в соответствии с поручением мэра Сергея Собянина на территории Троицкого и Новомосковского административных округов столицы начинаются крупномасштабные учения. Увеличив свои границы, город делает все, чтобы новая территория была в безопасности.

«Вечерняя Москва»