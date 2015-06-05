Южный вестибюль станции "Китай-Город" закроют в субботу до 19.00

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Южный вестибюль станции "Китай-Город" закроют в субботу, 6 июня. Ограничения связаны с проведением российского этапа автогонки FIA Formula E, сообщает пресс-служба столичного метрополитена.

Речь идет о вестибюле, который ведет в сторону Славянской площади, улиц Солянка и Варварка. Он будет закрыт с 05.35 до 19:00. "Для входа в метро и выхода в город пассажиры смогут воспользоваться северным вестибюлем станции "Китай-Город" (выход на площадь Ильинские ворота и улицу Маросейка)", - говорится в сообщении.

Из-за гонок автобусы поменяют маршруты движения. В ночь с 5 на 6, с 6 на 7 и с 7 на 8 июня с 22.30 до 06.00 автобус маршрута Н1 будет следовать с Тверской улицы по Тверскому, Никитскому, Гоголевскому бульварам, на Волхонку до Большого Каменного моста, далее своей трассой.

Автобус №Н2 поедет от Беловежской улицы до Никитских Ворот, а №№ Н4, Н5 и 63н — до площади Яузские Ворота (с Яузской улицы по Устьинской набережной, Устьинскому проезду, Яузской улице, далее своей трассой); №25 будет следовать от Нагорного бульвара до улицы Балчуг.

Столичный этап "Формулы Е" (гонок на электромобилях), как ожидается, посетят свыше 130 тысяч человек, а еще 70 тысяч – посмотрят показательные заезды Moscow City Racing. Соревнования состоятся 6 июня. Отметим, что гонки на электромобилях являются одной из самых молодых спортивных дисциплин планеты. Соответствующий класс появился в 2012 году. Состязания в Москве являются этапом первого чемпионата мира по гонкам на электромобилях. Завершится первенство 27 июня в Лондоне.



Напомним, что в конце мая на год закрылся вестибюль станции "Проспект мира" Кольцевой линии. Это связано с заменой эскалаторов, капитальным ремонтом вестибюля и обновлением кассового зала.

Движение поездов Кольцевой линии будет осуществляться в обычном режиме, но для входа и выхода в город пассажирам нужно будет воспользоваться вестибюлем станции "Проспект Мира" Калужско-Рижской линии.

Для удобства пассажиров по маршруту троллейбуса № 9 организованы дополнительные остановки около вестибюля радиальной станции.

Кроме того, в середине мая был закрыт на ремонт южный вестибюль станции метро "Ботанический сад". Там планируется заменить эскалаторы. Вестибюль откроется после реконструкции в январе 2016 года – на два месяца раньше запланированного срока.

Для входа и выхода пассажиры могут воспользоваться северным вестибюлем, который работает в обычном режиме.