Аудиоролики о здоровом образе жизни зазвучат в столичном метро

Фото: m24.ru/Александр Авилов

В столичном метро в мае запустят аудиоролики о здоровом образе жизни, сообщает mos.ru. Пассажирам напомнят о необходимости следить за здоровьем, а также своевременной профилактики заболеваний.

Информационные сообщения будут звучать до конца года на станциях метро в кассовых зонах, в переходах метрополитена и на эскалаторах. По радио в метро сообщат о возможностях пройти диспансеризацию, сделать профилактический осмотр и сдать анализы в поликлиниках города.

Пассажиры узнают о том, где получить рекомендации по здоровому образу жизни и правильному питанию. Горожан предупредят о важности отказа от вредных привычек, в частности курения.

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А вот родителей аудиоролики призовут внимательнее относиться к здоровью детей, следить за их осанкой, освещенностью рабочего стола и детской комнаты, вовремя делать прививки. Также им напомнят о необходимости ограничивать время детей, проводимое за компьютерными играми, играми на планшетах и мобильных телефонах.

Напомним, средняя продолжительность жизни москвичей за последние пять лет достигла 77 лет. Смертность среди трудоспособного населения снизилась на 17 процентов. Хороший показатель демонстрирует и система оказания помощи в области материнства и детства, рождаемости.