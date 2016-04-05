Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

05 апреля 2016, 16:46

LIVE: модный показ дизайнера, влюбленного в московское метро

метро спектакли дизайнеры прямые трансляции Москва онлайн Москва онлайн: спектакли мода смотреть онлайн на m24.ru дефиле

6 апреля в Государственном музее архитектуры имени Щусева в рамках выставочного проекта "Московское метро – подземный памятник архитектуры" состоится показ женской коллекции дизайнера Сергея Сороки "Осень/Зима 2016-2017".

Интерьеры станций столичной подземки поражают многообразием стилей: дворцовое убранство с роскошными мозаиками и колоннами, советское величие и скульптуры рабочих и революционеров, авангардные узоры. Все это вдохновило Сергея Сороку на создание модной коллекции, в которой одежда отражает красоту и дух метро. Дизайнер известен своей любовью к деталям и четким акцентам. Он работал в Общесоюзном доме моделей одежды "Кузнецкий мост", делал первые показы моды в Москве и Санкт-Петербурге, создавал сценические костюмы в известных столичных театрах.

Смотрите прямую трансляцию модного показа на портале Москва онлайн в 19:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

  • Когда смотреть: 6 апреля в 19:00
  • Что: модный показ
  • Кто: Сергей Сорока
  • Кому смотреть: модникам и поклонникам столичного метро

В ожидании трансляции смотрите:

Ссылки по теме

Сюжеты: Трансляции на m24.ru: смотрите скоро , Москва онлайн
Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций    Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать