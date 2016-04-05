LIVE: модный показ дизайнера, влюбленного в московское метро

6 апреля в Государственном музее архитектуры имени Щусева в рамках выставочного проекта "Московское метро – подземный памятник архитектуры" состоится показ женской коллекции дизайнера Сергея Сороки "Осень/Зима 2016-2017".

Интерьеры станций столичной подземки поражают многообразием стилей: дворцовое убранство с роскошными мозаиками и колоннами, советское величие и скульптуры рабочих и революционеров, авангардные узоры. Все это вдохновило Сергея Сороку на создание модной коллекции, в которой одежда отражает красоту и дух метро. Дизайнер известен своей любовью к деталям и четким акцентам. Он работал в Общесоюзном доме моделей одежды "Кузнецкий мост", делал первые показы моды в Москве и Санкт-Петербурге, создавал сценические костюмы в известных столичных театрах.

Смотрите прямую трансляцию модного показа на портале Москва онлайн в 19:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.